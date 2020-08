Barcelona a eliminat-o pe Napoli si intalneste pe Bayern Munchen, in sferturile de finala Champions League

Formatiile Bayern Munchen si FC Barcelona s-au calificat, sambata, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, trecand in optimi de Chelsea Londra, respectiv Napoli.

Bayern a invins cu scorul de 4-1 Chelsea, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor, meci arbitrat de Ovidiu Hategan, ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Arbitru de rezerva a fost Radu Petrescu. In minutul 28, un gol al londonezilor a fost anulat pentru ofsaid. Pentru invingatori au marcat Lewandowski '10 (penalti), '84, Perisic '24 si Tolisso '76. Chelsea a inscris prin Abraham '44.

In tur, scorul a fost 3-0 pentru echipa germana.

FC Barcelona s-a impus in mansa secunda a optimilor, cu scorul de 3-1, in fata echipei Napoli, cu care remizase in tur (1-1). Au marcat Lenglet '10, Messi '23 si Suarez '45+1 (penalti) pentru catalani, respectiv Insigne '45+5 (penalti) pentru Napoli.

Partidele din optimile de finala ale Ligii Campionilor s-au disputat unele in februarie/martie si altele in august, competitia fiind intrerupta cateva luni din cauza pandemiei de coronavirus.

Rezultatele confruntarilor din optimi:

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2-1 in tur, 0-2 in retur

Real Madrid - Manchester City 1-2 in tur, 1-2 in retur

Atalanta - Valencia 4-1 in tur, 4-3 in retur

Atletico Madrid - Liverpool 1-0 in tur, 3-2 dupa prelungiri in retur

Chelsea - Bayern Munchen 0-3 in tur, 1-4 in retur

Olympique Lyon - Juventus Torino 1-0 in tur, 1-2 in retur

Tottenham Hotspur - Leipzig 0-1 in tur, 0-3 in retur

Napoli - FC Barcelona 1-1 in tur, 1-3 in retur

In sferturile de finala vor avea loc urmatoarele dueluri:

Manchester City (Anglia) - Olympique Lyon (Franta)

Leipzig (Germania) - Atletico Madrid (Spania)

FC Barcelona (Spania) - Bayern Munchen (Germania)

Atalanta (Italia) - Paris Saint-Germain (Franta)