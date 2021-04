Bernard Tapie a fost jefuit! Fostul mare presedinte de club de fotbal, lovit si legat la maini, impreuna cu sotia

Patru persoane au patruns in locuinta omului de afaceri Bernard Tapie si l-au lovit si legat pe acesta si pe sotia sa, sambata, la Combs-la-Ville, relateaza Le Figaro.

Potrivit unor surse din cadrul politiei, cei doi dormeau in momentul in care patru persoane au intrat prin efractie in locuinta lor, i-au lovit si legat la maini, inainte de a pleca dupa ce au furat mai multe lucruri. Sotia lui Bernard Tapie a reusit sa se dezlege si a mers la o vecina, de unde a alertat politia. Usor ranita, ea a fost transportata la spital. Omul de afaceri, fost ministru si deputat, a refuzat sa mearga la spital. Valoarea pagubelor nu a fost anuntata. Controversat om de afaceri si fost ministru, Tapie a fost presedintele lui OM intre 1986 si 1994. In 1993, Marseille a castigat Liga Campionilor. In 1995, el a fost condamnat la doi ani de inchisoare, dintre care opt luni cu executare, pentru aranjarea unui meci, cu Valenciennes.