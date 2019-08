Bianca Andreescu a castigat finala Rogers Cup 2019 dupa ce Serena Williams a abandonat meciul

Bianca Andreescu (19 ani, 29 WTA) castiga al doilea ei turneu WTA din cariera, dupa doar patru game-uri jucate. Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) s-a retras din cauza unor dureri la spate, la 19 minute de la start.

Condusa inaintea game-ului 5, Serena Williams a acuzat probleme in zona spatelui si a inceput sa planga de durere. Americanca a luat loc pe scaun si a transmis ca nu mai poate continua, dupa doar 19 minute de joc. Bianca Andreescu a mers imediat sa o consoleze pe Serena. „Imi pare rau ca nu poti continua", i-a spus si a imbratisat-o pe americanca. Ulterior, i-a transmis ca i-a urmarit intreaga cariera si ca stie totul despre ea. „Imi pare rau ca nu am putut continua azi. Am incercat. Bianca, esti extraordinara! Multumesc echipei mele. A fost un an dificil, dar mergem inainte", a spus Serena cu lacrimi in ochi, la festivitatea de premiere.

A fost prima intalnire dintre cele doua sportive si a treia finala din cariera jucatoarei canadiene cu radacini romanesti, dupa cele de la Auckland, respectiv Indian Wells, ambele disputate in acest an. In semifinale, Serena Williams a invins-o pe cehoaica Marie Bouzkova (21 de ani, 91 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-3, in timp ce Bianca Andreescu a trecut de rusoaica Sofia Kenin (20 de ani, 29 WTA), scor 6-4, 7-6.