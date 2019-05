Bomba anului in fotbal! Manchester City ar putea fi exclusa din Liga Campionilor

Manchester City ar putea fi exclusa din Liga Campionilor din cauza incalcarii regulamentului fair-play-ului financiar, a scris, luni, New York Times, citata de AFP, potrivit news.ro.

Surse apropiate dosarului au declarat publicatiei americane ca gruparea campioana a Angliei, detinuta din 2008 de membri ai familiei regale din Emiratele Arabe Unite, ar fi facut declaratii eronate in precedentele anchete privind respectarea fair-play-ului financiar, supraevaluand unele contracte de sponsorizare. City este din nou in atentia UEFA pentru anumite incalcari ale regulamentului fair-play-ului financiar, de la inceputul lunii martie. In plus, si liga profesionista engleza ancheteaza sursele de finantare ale "cetatenilor".

City si PSG sunt cluburile aflate cel mai des in atentia forului european, din cauza faptului ca nu respecta regulile fair-play-ului financiar.Seria de dezvaluiri Football Leaks a aratat ca Manchester City ar fi primit din emirate 2,7 miliarde de euro in sapte ani, prin contracte de sponsorizare supraevaluate. City a primit deja in 2014 o amenda de la UEFA de 60 de milioane de euro, dintre care 40 cu suspendare, pentru incalcarea acelorasi reguli. In sezonul urmator, echipa engleza nu a avut voie sa aiba in lot decat 21 de jucatori, in loc de 25.