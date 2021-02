In ecuatia luptei pentru putere din culisele alegerilor pentru presedintia Federatiei Romane de Judo apare si numele lui George Teșeleanu, care de fapt "candideaza" la milioanele din visterie, cu atat mai mult cu cat impricinatul are datorii la clubul pe care-l patroneaza, neplatind sportivii.

Unul dintre cei doi sportivi care au fost legitimați la Clubul de Judo Pantheon din Constanța a încasat banii din 2018 după un an de tergiversări. „Ideea este că nu mai știu sigur. Au fost amânări. Era vorba de o premiere pe care nu am mai primit-o. Nu mai știu exact ce a rămas. În 2019 mi-a dat ceva restanțe. Nu am mai stat să mai calculez. M-am săturat.", povestește Mircea Pop care între timp a plecat de la clubul lui Teșeleanu.



„Sincer nu mi-am mai bătut capul din cauză că a amânat foarte mult. Nu am mai stat să mai văd ce mai are să-mi dea, dacă mai este vreun rest" a spus sportivul care după un an de așteptări a aflat că trebuie să-și caute alt club. Pop povestește că nu depindea de acești bani pentru că avea și alt loc de muncă. „Eu și lucrez pe lângă și nu depindeam numai de banii aceștia. Avea să-mi dea, dacă nu mă înșel 600 de euro. Numai eu și Vlad Vișan eram la club. Eram numai noi legitimați din câte știu eu" a declarat Pop.