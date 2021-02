Ce se intampla cu arbitrii romani după ce UEFA a luat o decizie in cazul scandalului de rasism provocat de Coltescu

Comisia de Disciplina a UEFA a stabilita ca folosirea cuvantului "negru" de catre arbitrii romani Sebastian Coltescu si Ocravian Sovre la adresa antrenorul secund al echipei Istanbul Basaksehir, Pierre Webo, nu reprezinta rasism.

"Din probele video si audio disponibile, s-a stabilit ca domnii Coltescu si Sovre au folosit expresiile in limba romana "negrul ala" si "ala negru", care in engleza sunt traduse "the black one", pentru a-l identifica pe antrenorul secund al lui Basaksehir, domnul Webo. Conform raportului lingvistic, expresiile romanesti "negrul ala" si "ala negru" nu au conotatii peiorative sau negative.

Cele mai relevante dictionare englezesti stabilesc explicit ca termenul "negru" folosit ca adjectiv, asa cum rezulta din expresiile romanesti mentionate mai sus, nu este ofensator. Mai mult, cuvantul "negru" este utilizat la scara larga de organizatiile anti-rasiste si de milioanele de adepti ai acestora tocmai pentru a combate rasismul.

Astfel, expresiile "negrul ala" si "ala negru", desi ar putea fi considerate drept controversate in contextul in care erau spuse si din cauza foneticii similare dintre cuvantul din romana si termenul peiorativ englezesc "negro", nu pot fi percepute ca discriminatorii sau rasiste. In consecinta, nu constituie conduita sanctionabila.

In fine, remarca domnului Buruk nu poate fi considerata discriminatorie, deoarece este o opinie sau o sugestie catre arbitrul de rezerva, pentru ca termenii folositi de acesta ar putea fi evitati in contexte precum competitiile UEFA. In consecinta, nu se vor lua masuri disciplinare impotriva domnului Buruk.

In baza celor de mai sus, inspectorul de etica si disciplina desemnat considera ca investigatia asupra unui posibil comportament rasist sau discriminatoriu al domnilor Coltescu, Sovre si Buruk s-a terminat, fara a fi nevoie de luarea unor masuri disciplinare pentru incalcarea articolelor din legile UEFA", se arata in raportul inspectorului care a cercetat cazul, potrivit sursei citate.

Meciul PSG-Istanbul BB, din 8 decembrie, contand pentru etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.

Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan, iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana. Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului. Demba Ba l-a apostrofat pe Coltescu, spunandu-i urmatoarele: "Nu spui niciodata "omul asta alb", spui "omul asta". Atunci de ce vorbesti despre Webo folosind cuvintele "omul asta negru"?"

Jucatorii echipei Istanbul Basaksehir au parasit dupa aproape doua ore Stadionul Parc des Princes, refuzand sa mai dispute meciul, in urma scandalului de rasism. UEFA a stabilit ca partida sa se reia a doua zi, cu o alta brigada de arbitri, iar PSG s-a impus cu 5-1.