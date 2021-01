Cei de la Sepsi vor sa umple tribunele cu oameni de zapada la urmatorul meci din campionat

Fanii echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si-au propus sa umple tribunele cu oameni de zapada inaintea meciului pe care covasnenii il vor disputa sambata cu Astra Giurgiu, in cadrul Ligii I.

Intr-o postare pe o retea de socializare, suporterii echipei au facut un apel catre localnicii sa li se alature pentru a face cat mai multi oameni de zapada si a-si demonstra astfel atasamentul fata de echipa favorita. ''In situatia actuala, chiar daca nu putem fi fizic in peluze, putem demonstra ca suntem alaturi de echipa'', au scris acestia pe Facebook.

Oamenii de zapada vor putea fi asezati oriunde in tribune, cu exceptia sectorului principal, si vor trebui sa poarte, in mod obligatoriu, cate o esarfa sau o panglica in culorile clubului Sepsi OSK - rosu si alb. Toti cei care vor sa dea o mana de ajutor, se pot prezenta joi si vineri la Stadionul din cartierul Simeria. Meciul Sepsi OSK - Astra Giurgiu se va disputa sambata, de la ora 12:30, pe Stadionul Municipal din Sfantu Gheorghe, in etapa a 18-a a Ligii I. Meciurile din Liga I se disputa fara spectatori pentru a preveni raspandirea noului coronavirus.