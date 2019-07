Cei mai bogați sportivi din lume în 2019. Pe locul doi este un român

Fără a suferi modificări spectaculoase față de anul trecut, topul celor mai bogați sportivi din lume arată, la nivelul lui 2019, în felul următor. Înainte de a-l prezenta, trebuie să spunem că el a fost realizat de cei de la wealthygorilla.com, în baza cifrelor publicate de prestigioasele publicații Forbes și Celebrity Net Worth.

Locul 1 - Vince McMahon 2.2 miliarde de dolari

Aflat pe poziția a 3-a în topul din 2018, wrestlerul profesionist Vince McMahon, ajuns la venerabila vârstă de 73 de ani, este cel mai bogat sportiv din lume, fiind acționar majoritar, președinte și CEO al companiei americane WWE (World Wrestling Entertainment), cu sediul în Stamford. În ciuda titlului, WWE este o companie care, pe lângă wrestling, se mai ocupă și cu filme, jocuri, muzică și alte moduri de divertisment. McMahon a preluat controlul companiei WWE de la tatăl sau, în anii 80'.

Locul 2 - Ion Țiriac 2 miliarde de dolari

La fel ca în 2018, fostul mare tenismen Ion Țiriac ocupă locul al doilea în acest top, fiind primul român care ajunge pe lista Forbes. Dacă în 2007 averea acestuia era estimată la aproximativ 1.1 miliarde de dolari, iată că, 12 ani mai târziu, aceasta este de aproape de două ori mai mare. Un amănunt interesant legat de averea lui Țiriac este faptul că deține toate modelele de automobile realizate de producătorii auto de top Mercedes, Porsche și Ferrari. În urmă cu doar câteva zile, ziarul spaniol El Confidencial a anunțat că Primăria din Madrid i-a oferit lui Țiriac 93 de milioane de euro, pentru ca acesta să păstreze turneul din capitala Spaniei până în anul 2032. Banii vor fi plătiți către român pe parcursul următorilor 10 ani, se arată într-un material publicat pe digisport.ro.

Locul 3 - Michael Jordan 1.7 miliarde de dolari

Lider în 2018 în topul celor mai bogați sportivi, cu o avere estimată la acea vreme în jurul a 1.31 miliarde de dolari, Michael Jordan este, în accepțiunea multora, cel mai mare baschetbalist din toate timpurile, evoluând în cei 15 ani de carieră în NBA, la echipele Chicago Bulls și Washington Wizards. După retragere, Jordan a devenit proprietarul echipei Charlotte Hornets. Între anii 2000 și 2012, Michael Jordan a încasat 480 milioane de dolari de la compania Nike, însă acesta este doar cel mai important contract de publicitate, baschetbalistul făcând bani de-a lungul timpului și din parteneriate cu Gatorade, Upper Deck, Hanes sau XEL Cologne. În ceea ce privește viața extra-sportivă, trebuie să spunem că Michael Jordan a ținut de multe ori prima pagină a tabloidelor, pasiunea sa pentru pariuri sportive fiind de notorietate în anii de după 1990, când acesta paria pe aproape orice, de la curse și golf, până la pariuri de genul ,,cine bea apă mai repede''. La un moment dat, acesta se pare că ar fi pariat 100.000 de dolari pe jocul Rock, Paper, Scissors, iar în 1993 ar fi pierdut în jur de 300.000 de dolari la pariuri pe golf. Pe această temă, Richard Esquinas, un om de afaceri din San Diego, a scris o carte - ,,Michael and Me: Our gambling Addiction...My Cry For Help''. Tot în acea perioadă, Jordan, împreună cu colegii de la echipa națională de baschet a Statelor Unite, Magic Johnson, Charles Barkley și Scottie Pippen, ar fi jucat poker până la 6 dimineața, chiar înainte de finala cu Croația. Chiar și așa, SUA a pus mâna pe aurul olimpic, învingând cu 117-85 Croația. Celebra este și noaptea petrecută de Jordan într-un casino din Atlantic City, chiar înaintea meciului din playoff contra celor de la New York Knicks, legendarul baschetbalist ratând în cele din urmă partida, spre deliciul ziarelor de scandal.