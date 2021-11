Ciprian Marica, dezvăluiri despre scandalul cu Ilie Năstase. "E un teren al statului. Am investit 10 milioane în bază. Să-l sune pe Țiriac"

Ciprian Marica a oferit prima reacție legată de scandalul terenurilor cu Ilie Năstase. Fostul fotbalist a fost acuzat de marele tenismen că l-a dat afară din Fundația ce-i poartă numele. Miza ar fi fost terenurile de la Baza Voința, care sunt administrate de Marica și Ilie Năstase.

"M-am întâlnit cu el și cu soția la masă. M-au anunțat că nu mai sunt în fundație, m-am ridicat și am plecat de la masă. Eu am avut un contract cu el, el a investit bani, e adevărat, și nu putea trece investițiile pe contractul lui. Atunci a zis să facă într-un fel să intre în fundație. Și de aici a început toată nebunia. Am avocați, o să merg, am avocații domnului Țiriac și o să aflu ce s-a întâmplat. Cum de instanță a respins prima lui cerere și cum a doua a acceptat-o. Vedem", a spus Ilie Năstase zilele trecute.

Acum, Marica a venit cu clarificări legate de acest scandal. "Aș începe cu terenul de 50 de milioane de euro. Vorbim de un teren al statului, nu e proprietatea nimănui. M-am trezit eu de nebun să investesc într-o bază sportivă. Am renovat stadionul de fotbal, facem o academie de tenis. Sport, nu facem nimic altceva. Am avut o înțelegere cu Ilie Năstase, finul meu, la momentul respectiv avea încredere în mine. Ilie mi-a spus că nu mai e de acord, i-am spus nu am nicio problemă să facă un "deal" cu oricine altcineva, cu o singură condiție: de a-mi garanta investiția făcută aici.

Detaliile înțelegerii nu vreau să le divulg. 10 milioane de lei i-am investit în reabilitarea bazei. Singurul meu obiectiv este să am o oarecare garanție asupra banilor pe care i-am investit. Fundația are niște datorii la mine, pe care mi le-am asumat. Eu nu l-am dat afară pe Ilie Năstase din nicio fundație! El e membru fondator, nu l-a scos nimeni. Nu mai e președinte, într-adevăr. Pentru mine, oricum ar fi, eu cedez în situația asta. Nu am niciun scandal, nu e miza terenului, eu vreau doar să fiu "safe" cu investiția pe care am făcut-o.

Ieri, l-am rugat să-l sune pe domnul Țiriac și să-i ceară un avocat. Venise cu o altă persoană care avea alte obiective. Eu am insistat ca domnul Țiriac să-l ajute cu un avocat pe Ilie. Ieri am discutat, a rămas să se uite pe acte, să ne hotărâm și să ne revedem. Nu are cum să se rezolve decât amiabil", a spus Ciprian Marica, conform PRO TV.