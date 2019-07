Claudiu Raducanu risca inchisoarea! Implicat in reteaua romana din Mexic

Fostul fotbalist Claudiu Raducanu cunoscut la nivel national, precum si international, este banuit ca ar fi implicat, intr-o oarecare masura, intr-o retea globala infractionala ce are radacini si in Romania, mai precis in Dolj, orasul Craiova unde un presupus lider intitulat Rechinul ar fi cel care se afla in spatele racolarii celebrului fotbalist.

Fostul atacant la Steaua si Espanyol Barcelona si jucator la Nationala risca inchisoare dupa ce anchetarorii il banuiesc intr-o retea internationala de trafic de persoane si frauda de carduri bancare. De asemenea, acesta a fost arestat in Mexic noiembrie 2014 dupa ce a fost prins in flagrant in mallul Plaza Las Americas(Cancun) si a incercat sa mituiasca autoritatile.

In prezent, numele lui apare in ancheta DIICOT in colaborare cu FBI. In varsta de 42 de ani, Claudiu Raducanu a jucat peste 100 de meciuri la Steaua Bucuresti, unde a marcat aproape 60 de goluri. S-a transferat apoi la Espanyol Barcelona, dupa care cariera lui a luat-o in jos, ajungand pe finalul carierei de fotbalist sa joace la cluburi obscure.