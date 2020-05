Conflict la nivel intalt: Anghel Iordanescu reactioneaza dur dupa dezvaluirile controversate ale lui Mircea Lucescu

Anghel Iordanescu il pune la zid pe Mircea Lucescu dupa ultimele dezvaluiri. Intr-un lung interviu acordat Gazetei Sporturilor, Mircea Lucescu a afirmat, printre multe altele, ca Steaua a fost ajutata si protejata in anii '80, iar Craiova Maxima a fost peste echipa Stelei din 1986.

Totodata, Lucescu a lasat sa se inteleaga ca a contribuit din plin la succesul Stelei din urma cu 34 de ani! "Nu sunt de acord cu el si nu mi se pare normal sa rascoleasca sau sa manjeasca iubirea si pasiunea oamenilor. E vorba de trairile lui, de interpretarile lui si asta nu inseamna ca reprezinta adevarul absolut", a spus Anghel Iordanescu la Telekom Sport.

"Eu il respect foarte mult, am fost colegi de camera la echipa nationala, dar nu l-am inteles. Cred ca acel interviu al lui nu-si avea rostul. Fotbalul romanesc era foarte performant in acea perioada. Imi pare rau pentru Mircea Lucescu, pentru ca el, pe undeva, a manjit amintirea iubitorilor de fotbal, indiferent ca erau fani ai Rapidului, ai Stelei sau ai lui Dinamo. Nu l-am inteles. In interpretarea lui Mircea Lucescu s-a simtit ca a fost frustrat. Intotdeauna a suferit la capitolul fair-play", a adaugat acesta. Anghel Iordanescu a fost antrenor-jucator la Steaua in 1986, cand "ros-albastrii" au castigat Cupa Campionilor Europeni.