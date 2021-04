Cristina Neagu prezintă motivul pentru care a decis să se retragă temporar din naționala României

Cristina Neagu a explicat decizia de a se retrage temporar din naționala României. Cea mai bună handbalistă a României spune că are nevoie de o pauză deoarece se simte obosită.

„Vine o pauză pentru mine. Cel mai probabil, nu o să joc la naţională în 2021. Sper să am mai multă energie la anul, să fiu mai motivată. Am acumulat oboseală fizică, psihică, am avut parte de câteva accidentări în ultimul an şi cred că e un moment bun să mă odihnesc, apoi să revin cu dorinţe noi. De la anul voi continua să joc la naţională, vreau să merg la Jocurile Olimpice. Sunt calificări pentru Euro de la anul, e Campionatul Mondial. Nicio echipă nu trebuie să depindă de o jucătoare. Fetele vor învăţa să joace şi fară mine. Nu vorbim de o retragere definitivă, e ceva temporar.

Am nevoie doar de o pauză, am nevoie să-mi încarc bateriile. Dacă o să fiu sănatoasă şi dacă voi continua să joc pentru echipa de club, cu siguranţă mă voi întoarce şi la naţională. Dacă ne calificam la Tokyo, era posibil să vorbim despre o retragere definitivă de la naţională. Îmi doresc o altfel de ieşire din handbal. La Paris, în 2024, deja o să am 36 de ani. Dar, mai e mult până acolo, îmi doresc să fiu sănătoasă", a spus Cristina Neagu. Naţionala de handbal feminin a României, cu Cristina Neagu în componență, s-a calificat miercuri la Campionatul Mondial din Spania, programat la sfârșitul acestui an.