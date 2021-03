Cu ce echipă din Romania tine Madalina Ghenea. "Cand eram mica umblam cu fularul lor prin casa"

Nascuta si crescuta in Slatina, Madalina Ghenea face acum furori in Italia. Frumoasa romanca este la mare cautarea printre producatorii de filme si videoclipuri. Olteanca noastră a filmat reclame cu cei mai faimosi actori de la Hollywood, dar si cu fotbalisti de renume.

Romanca este divortata si are o fetita. In trecut, ea ar fi avut relatii cu Marco Borriello, Leonardo DiCaprio, Adrien Brody, Gerard Butler sau Leonardo Maria Del Vechio. "Am filmat cu Cristiano Ronaldo o reclama pentru un parfum si am ramas cu o impresie excelenta. Este un om de mare caracter, un familist convins. Daca a incercat sa-mi faca avansuri? Nu. Am stat patru ore cu Ronaldo, am filmat tot, iar apoi a plecat imediat. Un adevarat profesionist", se mandreste Madalina Ghenea ca l-a cunoscut si a colaborat cu renumitul fotbalist.

Bună prietenă cu mai mulţi fotbalişti din Italia, printre care Nicolo Zaniolo şi Marco Borriello - care i-a fost şi iubit - Mădălina Ghenea primeşte multă atenţie şi din partea publicaţiilor de sport. Într-un interviu recent pentru Corriere dello Sport, frumoasa actriţă a dezvăluit cu ce echipă din România ţine. Ea susţine că s-a apropiat de Universitatea Craiova, deoarece tatăl său este mare fan al echipei din Bănie. "Tatăl meu a jucat la juniorii lui Dinamo Slatina. Este un mare fan Universitatea Craiova. Eu aşa am crescut, cu Universitatea Craiova, şi, când eram mică, umblam prin casă cu fularul echipei", a declarat Mădălina Ghenea pentru Corriere dello Sport.