Cum a castigat Nicolae Dobrin un meci, venind direct din carciuma

Fostul antrenor al lui Nicolae Dobrin de la FC Arges, Tanase Dima, isi aduce aminte cu placere despre momentele geniale ale legendei din Trivale.

"La un meci Halagian i-a zis lui Dobrin ca il menajeaza si i-a permis lui Gicu sa plece din cantonament. Insa ni s-a accidentat un jucator, iar a doua zi aveam meci de la ora 11:00. Cu Oradea cred ca a fost partida. Nu imi mai aduc exact aminte. Halagian m-a trimis sa il caut pe Dobrin si sa il aduc inapoi la echipa ca trebuie sa intre si sa joace. Eu stiam pe unde sa-l caut pe Gicu, dar in noaptea aia nu l-am gasit deloc.

Am dat in cele din urma de Dobrin pe la 6 dimineata. Am intrat in locul unde era si i-am spus ca e groasa rau si ca trebuie sa se intoarca la echipa si sa intre sa joace. Gicu a inceput sa rada si m-a intrebat daca stiu cat e ceasul? El primise liber, dar mi-a zis ca merge la echipa dar sa nu il auda apoi pe Halagian ca nu il lasa doua zile sa se odihneasca. Gicu a intrat din primul minut, iar la pauza deja aveam 3-0. In minutul 50 Halagian l-a schimbat, pentru ca meciul era castigat cu al nostru Dobrin dupa o noapte de petrecere.

Nu vreau sa se supere pe mine fanii lui Hagi sau ai lui Balaci, dar Dobrin a fost unic. Eleganta sa din joc nu a mai avut-o nimeni. Evident ca si lui ii mai placea sa mai piarda cate o noapte, dar chiar si asa, atunci cand intra pe teren Dobrin era genial", a spus Tanase Dima pentru Prosport. Nicolae Dobrin a murit in 2007, la varsta de 60 de ani.