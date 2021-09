Cum a concurat Ivan Patzaichin cu pagaia ruptă la Jocurile Olimpice și a luat medalie de aur!

Ivan Patzaichin a murit la vârsta de 71 de ani, dar în urmă rămân poveștile impresionante ale fostului mare sportiv de la Jocurile Olimpice. Una dintre ele care a rămas în memoria iubitorilor de sport din România a fost la Jocurile Olimpice de la Munchen, din anul 1972. Acolo, Ivan Patzaichin, pentru a se califica în finala a fost nevoit să concureze cu pagaia ruptă pentru 500 de metri.

"În serii, regulamentul prevedea ca în primii 25 de metri, cursa să se oprească dacă se rupea o pagaie. Eu am ridicat-o deasupra capului, dar arbitrii poate n-au văzut, deoarece s-a rupt longitudinal. În momentul acela, barca mea a alunecat și am continuat cursa. Pentru mine, important era sa mențin directia și să nu mă răstorn, pentru că regulamentul nu prevedea un timp în care trebuia să termin. Am încercat să sosesc, am facut-o și după două minute de la finișul celorlalți, dar tribunele mă aplaudau chiar dacă nu știau că am pagaia ruptă.

Am fost la cântar, totul a fost în regulă, dar pe buletinul oficial am figurat ca abandon, iar delegația de-atunci a făcut o contestație și după o noapte am fost acceptat in recalificările pe care le-am câștigat, ca apoi să reușesc să înving și în semifinalele și chiar să obțin primul loc în finală, fără drept de apel, cu patru secunde avans, în ultima parte chiar fără să trag", a povestit fostul mare sportiv. Efortul lui Ivan Patzaichin a fost răsplătit pe măsură, el câștigănd atunci medalia de aur în proba de kaiac-canoe.