Dănuț Lupu despre perioada în care a fost în închisoare: "Am vrut să mă otrăvesc, am stat o săptămână intubat în spital!"

Dănuț Lupu, fostul mare fotbalist al lui Dinamo, a făcut dezvăluiri halucinante despre momentele pe care le-a trăit în Grecia, când a fost închis în penitenciar și a încercat să se otrăvească. Incidentul cumplit din viața lui Dănuț Lupu a avut loc în perioada în care evolua pentru Panathinaikos.

Fostul fotbalist susține că a încercat să otrăvească cu pastile, în perioada în care s-a aflat în penitenciar. Conform spuselor acestuia, a fost eliberat, după ce a semnat „o hârtie alb" trimisă de patronul clubului Panathinaikos, de la acel moment, Iorgos Vardinoianis.

„Am făcut două luni și jumătate de închisoare. Chiar dacă în Grecia e lege că n-ai voie să ții mai mult de 30 de zile un om în arestul poliției. Când m-au arestat pe mine, coboram spre chioșc să-mi iau țigări. După 52 de zile m-au dus la penitenciar! Avocatul m-a lăsat și el baltă, a venit și mi-a dat banii înapoi, că vrea să trăiască liniștit, că are familie și copii și că nu vrea probleme. Vardinoianis, în anii ăia, făcea în Grecia ce voia el, precum Ceaușescu în România.

Am luat un pumn de pastile, am încercat să mă otrăvesc! Nu e legendă. Am vrut să mă otrăvesc și am stat o săptămână intubat în spital. S-a speriat și Vardinoianis atunci, când a văzut că am luat-o cu capul. Mi-a trimis un avocat că mă scoate din arest dacă semnez o hârtie în alb. N-am vrut să semnez, a venit soția la mine... Până la urmă am semnat-o la ora 2 și la 2 jumate mi-au dat drumul din penitenciar", a declarat Dănuț Lupu, pentru GSP.

Cât despre „hârtia" pe care a semnat-o, Dănuț Lupu susține că era un acord prin care renunța la toate pretențiile financiare de la clubul la care era legitimat, Panathinaikos. „Era că renunț la toate pretențiile financiare. Aveam încă 3 ani de contract. Totul a fost ca să nu-mi mai dea banii", a mai spus, Dănuț Lupu.