Dan Petrescu: Mie mi-ar fi greu să lucrez la naţională, pentru că nu aş fi zi de zi la serviciu

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că i-ar fi greu să lucreze la naţională, deoarece el este obişnuit să fie zi de zi la muncă.

"Ştiţi că mai am contract aici, ştiţi că mie mi-e greu să lucrez la naţională, pentru că nu aş fi zi de zi la serviciu. Mie îmi place să fiu pe teren, să simt mirosul ierbii. Dacă m-aş duce la echipa naţională vreodată, la oricare, nu numai a României, cred că trebuie să stau mai mult în birou şi pe drumuri, nu pot să stau numai în iarbă. Eu sunt bine aici, sper să scot rezultate şi să rămân cât mai mult la CFR Cluj", a declarat Dan Petrescu, vineri, într-o conferinţă de presă. El a spus că dacă naţionala României va continua pe această pantă, atunci va ajunge în urnă cu Luxemburg şi cu Liechtenstein.

"Dacă generaţia mea pierdea trei meciuri la rând, nu ştiu ce se întâmpla. Pentru că noi ne calificam la Mondiale de pe primul loc, la Europene de pe primul loc şi eram tot fost criticaţi. Acum am ajuns departe de adevăr, cred că în scurt timp vom fi în urna cu Luxemburg şi cu Liechtenstein dacă mergem pe această pantă. Pentru că în loc să mergem în sus, mergem în jos, iar rezultatele spun totul. Degeaba încercăm să ne minţim, clar rezultatele spun că noi nu suntem bine la echipa naţională. În schimb, la echipele de tineret eu spun că arătăm foarte bine. Şi e posibil ca în viitorul apropiat să formăm o echipă bună şi la naţionala de seniori. Dar în momentul de faţă numai echipa de tineret face faţă la cerinţele pe care le au suporterii, specialiştii din fotbal, dar la echipa mare, din păcate, rezultatele nu sunt de partea noastră", a mai spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu a menţionat că se aştepta la o altă atitudine la meciul cu Islanda. "Nu sunt surprins, pentru că nu mă aşteptam nici eu să batem pe cineva, dar mă aşteptam la o altă atitudine la meciul cu Islanda. Pentru mine ăla era meciul, cele cu Norvegia şi Austria erau importante, dar nu aşa de importante. După ce am pierdut cu Islanda şi cu Norvegia, cred că atunci au venit criticile corecte şi am abordat meciul cu Austria aşa cum trebuie. Eu am crezut că nu îl vom pierde pentru că a fost o abordare corectă. Cu Islanda şi Norvegia am abordat meciurile greşit din toate punctele de vedere. Nu ai voie la un meci de calificare, cum a fost cel cu Islanda, să te prezinţi şi să nu ajungi la poartă, nu ai voie. Ăla e meciul care trebuia jucat şi trebuia câştigat, indiferent cum. Celelalte două nu erau aşa importante, după părerea mea", a subliniat Petrescu.

El a vorbit şi despre meciul cu FC Botoşani, care se va disputa, sâmbătă, de la ora 21.30, în etapa a şaptea a Ligii I: "Sper ca jucătorii pe care i-am avut la naţională să joace bine şi să îşi revină. Burcă şi cu Manea nu sunt încă refăcuţi, mai au timp să se odihnească, Deac şi Camora sunt în lot şi sper să joace bine amândoi, să uite de ceea ce a fost la echipa naţională, pentru că e de uitat ceea ce s-a întâmplat".