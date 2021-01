Derby-ul Dinamo - FCSB, de doua ori intr-o saptamana. Duel in optimile de finala ale Cupei Romaniei

Echipa de fotbal Dinamo va intalni formatia rivala FCSB intr-o partida din faza optimilor de finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti care a avut loc, marti, la sediul Federatiei Romane de Fotbal.

Marile rivale Dinamo si FCSB se vor intalni la 10 februarie, la o saptamana dupa meciul direct din campionat, in etapa a 21-a a Ligii 1. Intr- alta partida din optimi, vicecampioana editiei trecute a campionatului, Universitatea Craiova, va intalni formatia FC Botosani.

Programul complet al partidelor din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei este urmatorul:

Universitatea Cluj (II) - UTA Arad

Viitorul Pandurii Targu Jiu (II) - Gaz Metan Medias

Dunarea Calarasi (II) - Turris-Oltul Turnu Magurele (II)

ASU Politehnica Timisoara (II) - Astra Giugiu

Petrolul Ploiesti (II) - CSM Poli Iasi

Farul Constanta (II) - Chindia Targoviste

FC Dinamo - FCSB

FC Botosani - Universitatea Craiova

Meciurile din optimile de finala se disputa in sistem eliminatoriu, intr-o singura mansa, pe terenul echipei de categorie inferioara sau mai slab clasata in campionatul precedent. In cazul in care partidele din Cupa Romaniei urmeaza sa fie televizate in direct si sunt programate in nocturna, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalatie de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiata, care indeplineste conditiile regulamentare necesare disputarii jocului si televizarii.

In caz de egalitate dupa 90 de minute de joc, se procedeaza la prelungiri si, dupa caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsa.

In conformitate cu principiile de desfasurare ale competitiilor fotbalistice pentru sezonul 2020-2021, adoptate in cadrul sedintei Comitetului Executiv al FRF din data de 18 august 2020, meciurile din cadrul Cupei Romaniei care nu se pot disputa din cauza rezultatelor pozitive la testarile pentru COVID-19 nu se pot reprograma.

Partidele din cadrul optimilor Cupei Romaniei se vor disputa la 10 februarie, de la ora 13:30, cu exceptia celor televizate, programul acestora urmand a fi stabilit si comunicat ulterior pe site-ul FRF.