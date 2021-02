Dezvaluire Anamaria Prodan: "Am fost proiectata sa fiu baiat!"

Nascuta intr-o familie de artisti, Anamaria Prodan a avut de mica inclinatii spre fotbal. Mama ei, solista de muzica populara, Ionela Prodan, isi lua fiica de fiecare data la petrecerile unde era invitata sa cante si unde erau prezenti fotbalistii cunoscuti ai vremii.

Asa i-a cunoscut Anamaria Prodan pe fotbalistii legendari ai Craiovei, pe cei de la nationala. De atunci si-a dorit sa ajunga in lumea fotbalului. A practicat chiar si sportul rege la o echipa de fotbal feminin din Bucuresti. "Am fost proiectata sa fiu baiat si am fost fundas central la Inter Bucuresti", a spus Anamaria Prodan intr-un interviu pentru gsp.

Viata sa s-a schimbat in 2006, atunci cand a facut primul transfer din cariera ei de impresar: mutarea lui Adrian Iordache de la Dinamo la o echipa din Rusia. I-a iesit si de atunci a urcat cu pas cu pas. Multi oameni din lumea fotbalului spun ca un rol major in cariera ei de impresar a avut-o relatia de iubire si apoi casatoria cu Laurentiu Reghecampf. Inaintea fotbalului a cochetat cu televiziunea, fiind prima femeie din redactia sport de la PRO TV.

Anamaria Prodan este si cetatean american, detine proprietati in SUA, loc unde a si stat pe vremea cand era casatorita cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu. Cei doi au doua fete. Impreuna cu fostul sot, impresarul de fotbalisti s-a imbogatit tot in SUA, unde a facut afaceri cu masini de bomboane, apoi s-a extins in imobiliare.

Sotia lui Reghecampf a dat lovitura in fotbal cu transferul lui Nicolae Stanciu de la Steaua la Anderlecht, belgienii platind 10 milioane de euro lui Gigi Becali pentru fotbalistul roman. Au fost vremuri cand Anamaria Prodan si Gigi Becali erau ca fratii. Acum, se cearta la cutite dupa transferul lui Man la Parma. Patronul FCSB a sarit-o din schema pe sotia lui Reghecampf, desi ea avea contract de reprezentare cu fotbalistul. Gigi Becali a preferat ca toata tranzactia de 13 milioane de euro sa fie facuta prin intermediul lui Giovani Becali.