Liderul mondial, în vârsta de 34 de ani, a jucat ultima dată în finala de la US Open, la data de 12 septembrie. Apoi, problemele medicale l-au scos din circuit. Având şi mai mult timp liber la dispoziţie, el priveşte oripilat mediatizarea subiectului legat de COVID-19.

Novak Djokovici (1 ATP, 34 de ani) a fost într-o companie selectă, la debutul pandemiei. Concret, el a fost diagnosticat cu COVID-19 destul de devreme, când era încă o raritate să te infectezi cu SARS-CoV-2. Atât Nole, cât şi familia sa au trecut cu bine peste boală, dar liderul mondial s-a ales cu imaginea unui om care a desconsiderat pericolul COVID-19. Pentru că a insistat să organizeze turneul demonstrativ de tenis, „Adria Tour", într-o perioadă în care sportul mondial era oprit, aproape în totalitate. Iar apoi, după ce au apărut vaccinurile COVID-19, acelaşi Djokovici a fost perceput ca un antivaccinist din cauza discursului său. Nole a insistat mereu că vaccinarea să fie opţională.

Acum, prezenţa liderului ATP la primul Grand Slam al anului e pusă sub semnul întrebării. Iar asta pentru că organizatorii Australian Open 2022 (17-30 ianuarie) pregătesc foarte multe restricţii, la fel ca anul trecut. Şi, în plus, iau în calcul ca în turneu să aibă drept de joc doar sportivii care sunt vaccinaţi şi cei care au trecut, recent, prin boală. Această situaţie prin care oamenii au început să fie etichetaţi, puşi în categoria de „vaccinaţi" şi „nevaccinaţi", l-a scârbit de Novak Djokovici. El a avut un discurs virulent, când a fost chestionat despre vaccinare şi prezenţa sa la Australian Open 2022.

Ce a spus Novak Djokovici:

*Urmăresc situaţia din Australia şi, din câte înţeleg, decizia finală a autorităţilor şi a Tennis Australia va veni în două săptămâni, deci în prima sau a doua săptămână a lunii noiembrie. Nu cred că se vor schimba mult condiţiile, în raport cu ceea ce ştim deja. Aşa cum a fost cazul în acest an, vor exista o mulţime de restricţii.

*Ceea ce am auzit de la managerul meu, care e în contact direct cu persoane din Federaţia Australiei, e că încearcă să îmbunătăţească condiţiile pentru toată lumea. Atât pentru cei care au fost vaccinaţi, cât şi pentru cei care nu s-au vaccinat. Nu voi dezvălui dacă m-am vaccinat sau nu. Nu ştiu dacă merg în Australia, nu ştiu ce se întâmplă. În prezent, situaţia nu e deloc bună.

*Sunt multe speculaţii, inclusiv din partea presei, care mă deranjează. N-am vorbit foarte mult despre vaccin. Nici n-avea sens, pentru că toată lumea deja face presupuneri din cauza declaraţiei pe care am dat-o, anul trecut.

*Nu doar în sport, ci în general, s-a creat o diferenţă între cei vaccinaţi şi cei nevaccinaţi. Sunt dezamăgit. E oribil dacă discriminăm o persoană doar pentru că ia o decizie personală. E treaba fiecărui om dacă vrea sau nu să se vaccineze.

*Media pune presiune pe mulţi oameni. În acest moment, sunt prea multe informaţii contradictorii. Totul se schimbă rapid.

*Eu am propria opinie, dar nu voi dezvălui dacă sunt sau nu vaccinat. E o chestie personală. Mi se pare deplasat să întrebi asta! Prea mulţi oameni îşi iau această libertatea, de a întreba dacă te-ai vaccinat. Apoi, te judecă! Orice ai răspunde, da, nu, poate, mă gândesc, vor profita.

Reamintim ca si vedetele din NBA au avut discursuri acide la adresa vaccinarii obligatorii si la restrangerea liberatilor individuale. Cel mai recent este cazul baschetbalistului de la Brooklyn Nets, Kyrie Irvin, de 29 de ani, care este nevaccinat si refuza sa fie "imunizat" cu riscul de a fi dat afara de la club. El deja pierde peste 30.000 de dolari pentru fiecare meci in care nu mai poate sa joace si risca sa fie suspendat si din NBA, campionat in care green-pass-ul a devenit obligatoriu, in curand si vaccinarea anti-Covid.