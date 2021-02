Florinel Coman, dosar penal după ce a fost prins conducând fără permis. Gonea cu 165 km/h

Internaționalul Florinel Coman, 22 de ani, a fost înregistrat de aparatul radar gonind cu o viteză de 165 de kilometri pe oră pe Autostrada Soarelui. Oprit de polițiști, jucătorul de la FCSB nu a prezentat un permis de conducere valabil. Gigi Becali susține că fotbalistul ar avea un carnet obținut în Ucraina.

Coman, de loc din Brăila, se afla la volanul unei mașini în drum spre București, iar în momentul în care a fost oprit de polițiști, pentru depășirea vitezei legale, și i s-au cerut actele, nu a prezentat un permis valabil. Fotbalistul deține un Audi A7 pentru care ar fi plătit, spun apropiații acestuia, peste 25.000 de euro.

„La data de 22.02.2021, în jurul orei 17.25, pe A2, km 75, sensul Constanța către București, a fost înregistrat de aparatul radar, circulând cu viteza de 165 km/h. În autoturism se aflau două persoane, iar în urma stabilirii identității, conducătorului auto s-a stabilit că se numește Coman Florinel Teodor, de 22 ani, din municipiul Brăila, fotbalist.

Acesta a prezentat la control un document asemănător unui permis de conducere internațional, fără a putea face dovada deținerii vreunui permis de conducere național. Din verificări, s-a stabilit că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar documentul prezentat la control a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor.", se precizează în comunicatul poliției.

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a susținut că fotbalistul său are permis de conducere luat în Ucraina. „Nu că nu are carnet, are carnet luat în altă țară. E valabil și în Africa. El a luat carnet în altă țară. Când milițienii au verificat în baza de date din România, nu a apărut. El nu e înregistrat în România. Nu poate să fie penal, din moment ce avea permis. Miliția de la noi va verifica de la miliția din Ucraina. A dat examenul acolo și acolo e înregistrat", a declarat latifundiarul din Pipera.