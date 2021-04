Fotbalistii dinamovisti dupa ce au petrecut pe manele: "Tie iti canta Babanu, lui Stefan Radu ii canta toata Cetatea Eterna a Romei"

Dinamo este aproape de retrogradare dupa infrangerea suferita cu Academica Clinceni, 1-3. Chiar daca se plang ca sunt neplatiti de luni bune, fotbalistii din Stefan cel Mare petrec pe manele.

Ricardo Grigore, Moldoveanu si portarul Mihai Esanu au facut-o lata. Ei au dat bani la lautari si s-au distrat pana in zori. Fanii dinamovisti i-au atacat dur pe jucatorii din Stefan cel Mare.

"Din versurile manelelor nu vei invata niciodata sa te inalti.

Nu vei invata sa speri,

Nu vei invata sa fii deasupra mizeriei, coruptiei, minciunii,

Nu vei invata ca lucrurile care conteaza cu adevarat sunt sus,

Nu vei invata sa dai banii pe-o carte.

Vei invata doar sa arunci cu bancnote pe jos, sa-i lipesti pe frunte, sa dai muzica mai tare si mintea mai incet.

Vei invata sa alergi dupa tot ce e trecator si de prost gust.

Vei invata ca n-ai nevoie sa inveti.

Acolo sunt oameni care rad cu tine, te filmeaza si apoi vand filmarea (...). Ce poti sa inveti intr-o astfel de companie?!

Te-ai gandit macar o clipa ca banii aia de dedicatie erau banii dati de un copil din alocatie? Sau erau banii unei femei care a renuntat la tratamentul pentru ochi, pentru a-i ajuta, cu putinul ei, pe jucatorii lui Dinamo?

Ai spus ca e viata ta personala si nu dai socoteala nimanui. Bine. Nu esti obligat sa asculti ce ti-am scris aici. Nici tu, nici vreun alt coleg de-ai tai. Dar gandeste-te ca cei care ti-o spun sunt oameni care chiar tin la tine, care cred in potentialul tau, carora le pasa de viitorul tau.

Academica Clinceni scrie istorie. Ilfovenii s-au calificat pentru prima data in play-off. "Este ceva incredibil de frumos, este minunat ca un sat reuseste sa faca o asemenea performanta"

Ai implinit 22 de ani. In urma cu 13 ani, un jucator crescut de Dinamo, la fel ca tine, a plecat la Lazio (n.r. Stefan Radu, care a devenit liderul meciurilor pentru Lazio). Zilele trecute, in timp ce tie iti canta "Babanu", lui ii canta toata Cetatea Eterna a Romei.

Pentru ca atunci cand era tanar a privit in sus si si-a pus tinte inalte", au scris suporterii pe pagina de Facebook, Peluza Catalin Hildan.

"Nu vreau sa-mi comentez viata personala in spatiul public, este viata mea personala si nu as vrea sa comentez acest lucru. (n.r. - intrebat despre nerespectarea regulilor de distantare in pandemie)

Nu vreau sa comentez, este viata mea personala si nu vreau sa comentez aceste lucruri. Imi cer scuze daca deranjez pe cineva, dar nu as vrea sa-mi comentez viata personala", a spus Ricardo Grigore dupa meciul pierdut cu Academica Clinceni.