FRF explica de ce nu l-a numit selectioner al Romaniei pe Dan Petrescu

Directorul Comisiei Tehnice din cadrul Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita, a prezentat motivul principal pentru care Mirel Radoi a fost preferat in functia de selectioner al Romaniei in detrimentul lui Dan Petrescu.

Dan Petrescu a castigat titlul in Liga 1 si a dus-o pe CFR Cluj in primavara Europa League, insa Stoichita considera ca aceasta e mai potrivit pentru a fi antrenor la un club decat selectioner.

"Dan Petrescu conduce o multinationala, dar are putini jucatori care sa joace pentru Romania. Este o echipa aleasa de el, formata de el, educata de el. La nationala Romaniei e cu totul altceva", a spus Stoichita la Digi Sport.

"Vin jucatori din cu totul alte zone, poate nu-i convine modul in care joaca, nu sunt potriviti sistemului in care joaca Dan, sunt mai multe detalii de luat in considerare, chiar daca Dan este numarul 1 ca antrenor in Romania", a completat oficialul FRF.

Dan Petrescu (51 de ani) o antreneaza pe CFR Cluj din primavara acestui an.

Mirel Radoi (38 de ani) a fost numit, luna trecuta, in functia de selectioner al Romaniei, dupa despartirea de Cosmin Contra.