Gest facut de un antrenor roman, care i-a lasat muti pe arabi

Antrenorul Razvan Lucescu a obtinut o performanta remarcabila in Grecia, unde a luat titlul cu PAOK Salonic dupa o pauza de aproape 35 de ani. Tehnicianul a refuzat sa ia drumul tarilor arabe unde ar fi castigat enorm, la fel ca cei mai multi tehnicieni romani.

Managerul Narcis Raducan a dezvaluit ca i-a propus, prin intermediul unui agent, sa plece in tarile arabe, unde putea fi platit "regeste". Fiul lui Mircea Lucescu a refuzat si a ramas pe banca tehnica a celor de la PAOK pentru a antrena in fotbalul mare.

"Razvan Lucescu intra intr-o categorie selecta de antrenori romani care au curajul sa ramana in fotbalul mare sau care incearca sa patrunda in fotbalul mare. Deocamdata, Grecia este in valul doi, dar nu l-am vazut sa plece intr-o tara exotica pentru bani. Eu, personal, acum un an, in vara, prin intermediul unui agent i-am propus sa plece in tarile arabe si nu a vrut sa auda, desi era vorba de foarte multi bani! El incearca sa ajunga in fotbalul mare acolo unde a fost si tatal lui", a spus Narcis Raducan.