Gigi Becali, făcut praf: "Ţi-am dat bani! Stăteai în zonă defavorizată, în Pipera!"

Dacă finala Cupei României, Sepsi - FCSB, scor 0-1, a fost un meci anost, de care nu-şi va aduce aminte nimeni, peste două săptămâni, în schimb, dialogul Gigi Becali - Ilie Dumitrescu de la Digi Sport a devenit viral în mediul online.

Gigi Becali şi Ilie Dumitrescu s-au mai ciondănit, de-a lungul anilor, dar contrele lor din trecut nu se compară cu ceea ce s-a întâmplat, miercuri seară, după finala Cupei României! Conflictul era deja mocnit, din momentul în care, într-o emisiune anterioară, Gigi Becali l-a făcut pe fostul internaţional drept „invidios". Remarca patronului FCSB a venit după ce Ilie Dumitrescu s-a aliat cu Helmuth Duckadam, în momentul în care acesta a fost nevoit să demisioneze de la FCSB.

Dumitrescu l-a criticat pe Becali, pentru că a forţat plecarea lui Duckadam, reducându-i salariul lunar până la 2.000 de lei. Miercuri seară, acest conflict mocnit a explodat! Euforic după câştigarea cupei, Becali a intrat, telefonic, la Digi Sport, la emisiunea moderată de Radu Naum. Şi, văzând că şi Ilie Dumitrescu se află în studio, l-a făcut, din nou, „invidios" pe fostul fotbalist.

Cum a decurs dialogul Gigi Becali - Ilie Dumitrescu la Digi Sport?

*Ilie Dumitrescu: Dacă Gigi Becali are o problemă cu mine, să-mi spună.

*Gigi Becali: Am o problemă cu Ilie când a spus că din cauza lui Helmut Duckadam, care a luat 350.000 de euro de la mine, nu mai ţine cu FCSB. E invidie.

*Ilie Dumitrescu: Unde-i invidia? Încearcă să te concentrezi puţin. Ai o stare de euforie, felicitări! Unde e invidia?

*Gigi Becali: Vai, vai, vai. Încearcă şi tu să te calmezi.

*Ilie Dumitrescu: Sunt calm. Unde e invidia? Vorbeşti prostioare câteodată. Asta e. Mi-ai dat mesaj ce s-a întâmplat cu Craiova, cu Dinamo şi cu ce... Echipele astea au ajuns la faliment că nu s-au implicat patronii? Eu asta am înţeles.

*Gigi Becali: Păi, ai zis că, domne, altă identitate. Unde e identitatea lui Dinamo şi Rapid? A Argeşului, a UTA-ei?

*Ilie Dumitrescu: Mesajul era că echipele astea au intrat în faliment că nu au mai putut fi susţinute. Nu că nu s-au implicat patronii.

*Gigi Becali: Şi atunci nu zici mersi că echipa ta nu a murit? Că putea să moară şi Steaua ta.

*Ilie Dumitrescu: Păi nu te numeşti Steaua. Pe plan sportiv, societatea ta a continuat activitatea. Celelalte procese le-ai pierdut. Din punctul meu de vedere...

*Gigi Becali: Păi nu le-am pierdut. Am pierdut când era Gabi Oprea şi comanda justiţia. Ei comandau Steaua şi zicea Oprea la judecător. Acum nu le mai pierd, nu vezi?

*Ilie Dumitrescu: Nu putem vorbi de justiţie. Dar eu n-am invidie. Nu sunt invidios. Relaţia mea cu tine: n-am câştigat cinci bani de la tine.

*Gigi Becali: Cum n-ai câştigat? De la terenuri de-ai luat sute de mii de euro?

*Ilie Dumitrescu: Păi, nu aveam cum să scot banii pe care ţi-i dădeam împrumut. Nu ştii că pentru mine zona Pipera era defavorizată? Eu stăteam pe strada Paris.

*Gigi Becali: Când mi-ai dat bani împrumut?

*Ilie Dumitrescu: Mulţi ţi-am dat. Aşa, în trecut. Ai un lapsus, pe la Lido. Nu-ţi aminteşti.

*Gigi Becali: Păi, tu dădeai bani împrumut la unul care nu are să ţi-i dea? Probabil eram la cine ştie ce joc şi aveam nevoie atunci.

*Ilie Dumitrescu: Nu mai contează, n-am invidie. Nu eşti sănătos. Dacă eu am invidie pe ce ai realizat tu sau ce faci tu.

*Gigi Becali: E o invidie inofensivă, dacă vrei să-ţi spun aşa.

*Ilie Dumitrescu: Am venit la Steaua, ai vrut să-mi dai bani, eu am vrut să te ajut. Am zis că eşti într-un moment delicat pe plan sportiv, nu financiar. Am venit cu inima deschisă. N-am vrut nici bon de benzină, nici bonus n-am luat.

*Gigi Becali: Păi tu mă ajutai şi eu te ajutam.

*Ilie Dumitrescu: Au fost antrenori care au luat bani. Eu am pus o condiţie doar. Să mă laşi să-mi fac treaba şi să nu discutăm în contradictoriu în presă.

*Gigi Becali: Băi, Ilie, nu mai ţin minte. Sunt 10-15 ani. Nu vezi cât de important a fost pentru tine să antrenezi Steaua? Că ţii minte.

*Ilie Dumitrescu: Stai puţin. Nu m-ai sunat tu să vin? Am venit eu? Şi atunci. Asta voiam să-ţi transmit, voiam să-ţi zic în faţă, să te privesc în ochi. Acum că ai intrat, ţi-am zis. N-am invidie. Stop. Felicitări, ai făcut treabă bună că i-ai adus pe Neubert şi pe Petrea.

*Gigi Becali: Asta pentru că ai spus că nu mai recunoşti echipa asta, identitatea. Şi identitatea lui Dinamo, Rapid, Petrolul, FC Argeş, UTA?

*Ilie Dumitrescu: Ai înţeles mesajul, Gigi. Echipele alea au falimentat că n-au avut forţă financiară.

*Gigi Becali: Ştii ce uşor e să stai la TV să vorbeşti?

*Ilie Dumitrescu: Eu mi-am câştigat statutul prin ce-am făcut ca jucător! Sunt o persoană autorizată să vorbesc şi să analizez aici.

*Gigi Becali: Şi eu mi-am câştigat statutul de conducător de fotbal. Fiecare face ce vrea şi ce crede că poate face. Fiecare face ce vrea pe banii lui. Eu fac ce vreau cu banii mei.

*Ilie Dumitrescu: Dacă tu nu mai vrei performanţă şi echipa a devenit jucăria ta, e alegerea ta.

*Gigi Becali: Băi, băiatule. Băăă! Eu sunt câştigător de Cupă. Hahaha!