Vorba populară: "Ghinion la joc, noroc in dragoste!" se adevereste si la case mai mari. După ce s-a maritat cu mare fast Simona Halep pare sa fi intrat intr-un cerc vicios al ghinionului in ceea ce priveste cariera sportiva. Ea are parte de o nouă înfrângere, după ce Aliaksandra Sasnovich a eliminat-o în turul III de la Indian Wells.

După Indian Wells, sportiva româncă urmează să participe la alte două competiții importante în luna octombrie. Simona Halep, numărul 17 WTA, s-a duelat în turul III de la Indian Wells cu Aliaksandra Sasnovich, numărul 100 WTA. Sportiva româncă a fost învinsă în două seturi cu un scor de 5-7, 4-6. Cu toate că Simona Halep avea prima șansă la victorie, aceasta a fost înfrântă de jucătoarea din Belarus care a înfrânt-o și pe Emma Răducanu în turul II.

Aliaksandra Sasnovich s-a impus după o oră și 40 de minute de joc, având o prestație solidă. În optimi, aceasta se va duela cu Victoria Azarenka, numărul 32 WTA. Cota la victorie pentru Simona Halep era de 1.24, în timp ce cea a Aliaksandrei Sasnovich era de 4.10. Având în vedere că a ajuns până în turul III al Indian Wells, sportiva româncă va primi un cec de 51. 895 de dolari și 65 de puncte WTA. În perioada 18-24 octombrie, sportiva va participa la turneul de la Moscova, iar imediat după, în perioada 25-31 octombrie aceasta va participa la turneul Transylvania Open, de la Cluj.