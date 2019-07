Hagi, dezlantuit impotriva UEFA: "Da-ne bani asa cum le dai celorlalti"

Gica Hagi s-a dezlantuit din nou impotriva politcii UEFA de a marginaliza echipele mici si de a le pune piedici in drumul spre Champions League.

"Regele" spune ca forul continental ar trebui sa se intereseze mai mult de formatiile mici pentru ca acestea pot creste numai daca vor avea acces la bani.

Potrivit lui Hagi, diferenta dintre echipele mari si cele mici este facuta de bugete, iar daca formatiile noastre ar beneficia de bani s-ar putea bate de la egal la egal cu toata lumea.

"Pana nu crestem bugetele, o sa avem doar speranta. Vrem si noi in grupele europene si, cu tot respectul, pe usa UEFA scrie fair-play. Nu va inteleg de ce nu sustineti cauza Romaniei! Pai, daca scrie fair-play e normal asa ceva? Campioana Romaniei sa nu se duca in grupele Europa League sau in ale Champions League?

Coeficientul despre care tot vorbiti e pentru departajarea intre campionate, care e mai dezvoltat, dar primele 32 de tari din Europa, cu traditie de 40 de ani la UEFA, trebuie sa mearga direct in grupele Champions League! Ca sa vina 30 de milioane de euro anual si la noi, nu numai in Franta si in Spania sa se duca 200 de milioane pe sezon! Si noua, nimic! Cand se vand drepturile TV ale Champions League, se vand pentru fiecare tara! Si Romania contribuie cu o suma foarte mare, corelata cu marimea tarii!

Coeficientul nu poate sa elimine tari din Europa! Romania e o tara dezvoltata, cu un fotbal dezvoltat. Iertati-ma, daca gresesc cu ceva, sa ma cheme UEFA si stau de vorba cu UEFA! Da-ne bani si noua asa cum le dai celorlalti si o sa vezi ca ne batem cu ei! Nu mai avem echipe nationale, nu mai avem cluburi competitive! De ce? Raspunsul e unul singur: bugetele. Unii au cate 500 de milioane de euro, noi am ramas cu zece milioane! Totul s-a intamplat dupa Revolutie, diferenta s-a facut dupa '89, ca inainte Steaua si Dinamo erau puternice! Tari de tot, credeti-ma! Dar noi am saracit si altii, care au locuri garantate in cupele europene, s-au imbogatit!

Spania face audienta cu Real Madrid si cu Barcelona, noi facem audienta cu echipa noastra. Ca e transmisa Champions League si in Romania! In '90 voiam in Europa. Si am ajuns afara din Europa! Eu vorbesc despre sport. Suntem exclusi din creion! Asta nu e fair-play, degeaba scrie UEFA fair-play pe usa! Cum sa-mi spuneti mie ca locul 4 din Germania vinde mai mult? Ce, in Romania nu e urmarit fotbalul? Pai, si atunci?! Sa ne primeasca in Europa si o sa ne organizam si noi, vom deveni mai buni! Au trecut 30 de ani de la Revolutie si echipele din Est sunt scoase in afara Europei din creion! Si va mai dau una, ca sa vedeti ca nici nu e doar problema Estului: Ajax nu l-a lasat pe Marin la Euro U21 fiindca da tururi preliminare! E posibil asa ceva? Voua vi se pare normal asa ceva? Ajax sa dea tururi preliminare? Serios, mi-e greu sa raman normal, sa-mi pastrez cumpatul! Nu Ajax a fost de vina ca n-a venit Razvan la Euro, UEFA a fost!", a spus Hagi in Gazeta Sporturilor.

Nu este prima data cand Gica Hagi ataca UEFA, el fiind profund nemultumit de modul in care sunt organizate competitiile intercluburi.

Potrivit lui Hagi, echipele campioane din Europa ar trebui sa aiba locul asigurat in Champions League, avand astfel drumul deschis spre zecile de milioane de euro oferite ca premii.