Ianis Hagi va avea un nou antrenor - Genk va fi pregătită de Hannes Wolf

Tehnicianul Hannes Wolf va fi numit, luni, antrenor la Genk, echipă la care sunt legitimaţi românii Ianis Hagi şi Vladimir Screciu, anunță presa din Belgia. El îl va înlocui pe Felice Mazzu, demis săptămâna trecută.

Tehnicianul german de 38 de ani era fără echipă, după ce a fost demis de la Hamburger SV în mai 2018. Sub conducerea lui Mazzu (53 ani), numit în funcţie înaintea acestui sezon, Genk are șase victorii, șase înfrângeri și două remize în actuala ediție din Jupiler League, aflându-se pe locul 9 în clasament, cu 20 de puncte, după 14 meciuri jucate. Genk nu are o situație bună nici în Champions League, unde a înregistrat trei înfrângeri (2-6 cu Salzburg, 1-4 și 1-2 cu Liverpool) și o remiză (0-0 cu Napoli), aflându-se pe ultimul loc după patru etape.