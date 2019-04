Incep sferturile de finala ale Ligii Campionilor: Program, echipe probabile, televizari si cote la pariuri

Marti seara sunt programate primele meciuri din cadrul primei manse a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor. In cel mai asteptat meci al serii, Tottenham Hotspur va primi vizita, pe noul si spectaculos stadion de 62.000 de locuri, celor de la Manchester City.

La casele de pariuri, "cetatenii" sunt vazuti favoriti, avand cota 4.40 la victorie. Un succes al gazdelor are cota 1.92, in timp ce un rezultat de egalitate e cotat cu 3.90.

Echipele probabile:

TOTTENHAM HOTSPUR: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Dele Alli, Winks - Eriksen - Son, Kane.

Antrenor: Mauricio Pochettino.

MANCHESTER CITY: Ederson - Danilo, Laporte, Otamendi, Mendy - Guendogan, Fernandinho - Sterling, De Bruyne, Bernardo Silva - Gabriel Jesus.

Antrenor: Josep Guardiola.

In cel de-al doilea meci al serii, Liverpool o va intalni, pe Anfield, pe FC Porto.

Cormoranii sunt mari favoriti la victorie, avand cota 1.26. Un succes surprinzator al oaspetilor are cota 12.60, iar un egal e cotat cu 5.75.

Echipele probabile:

LIVERPOOL: Alisson - Fabinho, van Dijk, Matip, Arnold - Milner, Keita, Henderson - Salah, Firmino, Mane.

Antrenor: Jurgen Klopp.

FC PORTO: Casillas - M.Pereira, Militao, Felipre, Telles - Corona, D.Pereira, Otavio, Brahimi - Marega, Tiquinho.

Antrenor: Sergio Conceicao.

Ambele meciuri vor incepe la ora 22:00 si vor putea fi urmarite in direct la TV pe posturile Digi Sport, Telekom Sport si Look Plus.

Celelalte doua meciuri din sferturile de finala ale Ligii Campionilor, Ajax - Juventus si Manchester United - FC Barcelona, sunt programate miercuri seara.