Inima lui Eriksen s-a oprit timp de 5 minute. Ce spune fostul cardiolog al fotbalistului despre legatura cu Covid-19

Christian Eriksen a suferit un stop cardiac, dar a avut o recuperare remarcabila, potrivit fostului sau cardiolog de la Tottenham Hotspur. Dupa ce si-a inceput cariera profesionista la Ajax Amsterdam, Eriksen a evoluat intre 2013 si 2020 la Tottenham, inainte de a fi transferat de Inter Milano, in ianuarie 2020.

Profesorul Sanjay Sharma, care l-a supus pe fostul mijlocas al echipei Tottenham la teste anuale intre 2013 si 2019, a spus ca Eriksen nu are o istorie cunoscuta de probleme cardiace, dar a precizat ca niciun test nu este infailibil. El a afirmat ca vedeta din Danemarca, in varsta de 29 de ani, pare sa se fi recuperat "foarte repede", avand in vedere informatiile ca inima lui s-a oprit timp de cinci minute.

"Daca i-au facut CPR agresiv (n.r. - resuscitare cardiopulmonara] si daca au trebuit sa foloseasca un defibrilator, as numi asta un stop cardiac primar ca urmare a inimii care intra intr-un ritm rau. Ceea ce am vazut a fost ca s-a indreptat spre minge, si-a pierdut echilibrul - in mod clar in acel moment ceva a mers teribil de rau -, a cazut pe teren si a devenit inconstient", a declarat profesorul Sharma pentru The Mail on Sunday.

El a afirmat ca perioada scurta de inconstienta a fost probabil rezultatul lipsei de oxigen la creier, adaugand: "Timpul trecut din momentul in care ai lovit pamantul pana in momentul in care ti-au facut ca inima sa bata din nou este cunoscut sub numele de "downtime" (n.r. - perioada de inactivitate).

Cu cat timpul de oprire este mai lung, cu atat perspectivele sunt mai proaste. La fiecare minut in care nu te recupereaza, daca nu ai CPR bun, sansa de a supravietui scade cu aproximativ sapte la suta. In mod normal, in cazul cuiva care a avut un timp de oprire de cinci sau sase minute, daca il recupereaza, el este atat de rau incat trebuie sa fie ventilat, cu un tub care coboara pe gat, ajutandu-l sa respire. Dar amintiti-va, Eriksen este un barbat foarte tanar. El nu este ca persoanele in varsta care au un stop cardiac. Acesta este un tip cu o circulatie fantastica".

Profesorul Sharma a explicat ca resucitarea cardiopulmonara mentine fluxul de sange - si, prin urmare, oxigenul - care curge catre organele vitale, in special creierul, in timp ce inima nu poate pompa. Defibrilatorul este utilizat pentru a reporni inima.

Sanjay Sharma, cardiolog consultant pentru organizatia caritabila Cardiac Risk In The Young, a declarat ca a efectuat electrocardiograme anuale (ECG sau EKG) si verificari cu ultrasunete pentru Eriksen, in timpul petrecut de acesta la Tottenham, pentru a cauta anomalii. Fotbalistul, care joaca acum pentru echipa italiana Inter Milan, a fost supus si "testelor de efort maxim" pentru a descoperi orice afectiune, cum ar fi problemele ereditare ale muschilor cardiaci si anomalii in semnalul electric al inimii.

"Din ziua in care a semnat, a fost treaba mea sa-l consult si l-am testat in fiecare an. Deci, cu siguranta, testele sale pana in 2019 au fost complet normale, fara nicio problema cardiaca evidenta. In fiecare an a fost testat. Pot garanta asta pentru ca am facut testele", a precizat cardiologul. Cand a auzit ca Eriksen s-a prabusit, Sharma a revazut imediat rezultatele testelor jucatorului: "M-am gandit: "O, Doamne? Exista ceva acolo pe care nu l-am vazut?" Dar m-am uitat la toate rezultatele testelor si totul a aratat perfect".

El crede ca este posibil ca Eriksen sa fi capatat o problema "tacuta" la inima de la plecarea lui de la Tottenham, in ianuarie 2020, desi noul lui club, Inter Milano, ar fi trebuit sa efectueze controale similare. "Evident ca exista Covid. Este posibil ca unii fotbalisti sa fi avut o infectie subclinica bolii Covid, care ar fi putut duce la urme pe inima", a mai spus prof. Sharma. Insa, potrivit medicului clubului Inter, Piero Volpi, Eriksen nu a fost diagnosticat niciodata cu boala Covid-19, asociata coronavirusului.

Jucatorul danez Christian Eriksen, in varsta de 29 de ani, a cazut pe teren si a avut nevoie de minute in sir de resuscitare, sambata, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020. Danemarca era in atac, la faza in care Eriksen s-a prabusit pe teren, in minutul 43. Un jucator al gazdelor a executat un aut de pe partea stanga, trimitand mingea catre Eriksen. Fotbalistul echipei Inter Milano a parut ca trimite inapoi mingea, apoi s-a prabusit pe gazon cu fata in jos. Jucatorii celor doua echipe si arbitrul au rectionat imediat, realizand ca s-a intamplat ceva grav si au chemat medicii pe teren.

Jucatorii danezi au facut un zid in jurul medicilor, pentru a-si proteja coechipierul, asupra caruia se intervenea cu defribilatorul, iar unii se rugau. Pe teren a intrat si iubita jucatorului. Dupa minute bune, arbitrul englez Anthony Taylor a trimis jucatorii finlandezi la cabine. Eriksen a fost scos de pe teren cu targa, aceasta fiind camuflata aproape total de un material alb tinut in jur de personalul medical, pentru a nu se vedea in interior. Totusi, in social media au aparut imagini cu Eriksen pe targa, in care jucatorul parea constient, apoi UEFA a confirmat ca fotbalistul este in stare stabila.