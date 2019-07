Ion Ţiriac, mesaj pentru Iohannis, cum ar putea reveni turneul de la Budapesta la Bucureşti!

Ion Ţiriac, legendarul tenismen şi actualul preşedinte ale Federaţiei Române de Tenis, unul dintre cei mai bogaţi români, a dezvăluit ce planuri are la conducerea FRT, i-a transmis un mesaj preşedintelui Klaus Iohannis. Ţiriac spune că România va avea un campion olimpic la tenis anul viitor, la Jocuriel Olimpice de la Tokyo.

În ceea ce o priveşte pe Halep, Ţiriac spune că Simona poate bate pe oricine la această ediţie de la Wimbledon. Iată, mai jos, câteva declaraţii făcute de Ion Ţiriac în interviul exclusiv acordat ProSport. "Guvernul ar trebui să ne asigure posibilitatea să facem cel puţin 20 de turnee Challenger de 125.000 de euro, ar fi o treaba senzaţională."

Alte idei desprinse din interviu: "Pe domnul Vecerdea nu-l cunosc foarte bine, am vorbit de două ori în viaţă mea cu dumnealui. E adevărat, se prevalează întotdeauna de faptul că e finul preşedintelui României.". "Domnul preşedinte Iohannis bănuiesc că a fost democratic ales, e în regulă, cred că are mulţi fini. Are câteva milioane de fini, noi toţi suntem finii dumnealui şi ne tratează pe toţi în mod egal."

"Dacă statul român ia Arenele BNR înapoi, sigur că se poate aduce înapoi repede şi turneul de la Budapesta."; "În cartea mea de adrese, fără a fi considerat comunist, e obscen să dai unui jucător care pierde în primul tur la Wimbledon 60.000 de lire sterline."; "Tenisul e o federaţie care poate da un campion olimpic anul viitor: că o fi Halep, că o fi Tecău la dublu-mixt."; "Halep poate bate pe oricine la Wimbledon."