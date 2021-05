L-a batut Miron Cozma pe Danut Lupu? "Are numai filme in cap, l-a batut si pe Bruce Lee"

Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, sustine ca l-ar fi batut pe Danut Lupu. Altercatia ar fi avut loc in 1996, in pauza unei partide dintre Jiul Petrosani si Dinamo. Echipa "minerilor" abia promovase in acel sezon si juca pe teren propriu contra "cainilor".

Dupa prima repriza, Cozma i-ar fi aplicat un cap in gura lui Lupu, motiv pentru care a primit doi ani de suspendare si 10 milioane de lei amenda. Cozma sustine ca l-a batut nu doar pe Lupu. "Au vrut bataie, le-am dat bataie. Am batut toata echipa Dinamo in vestiar, pe toti. Si-am vrut s-o fac si la Bucuresti, dar l-a scapat Nicu Gheara pe Lupu", a declarat Miron Cozma, in cadrul unei emisiuni de la Kanal D.

Lupu crede ca Miron Cozma se uita prea mult la filme. "Cand se trezeste, sa ma anunte si pe mine! N-am nimic cu el. Am crezut ca acel episod e inchis, dar vad ca tot o tine pe a lui. In primul rand, el jigneste un intreg Minister de Interne. Sa-si aduca aminte cum a reactionat el, cand ne-am intalnit in Bucuresti, daca se da smardoi. Inseamna ca nu are minte, daca si-acum dupa 25 de ani persista in ale lui. Saracul, el crede ca l-a batut si pe Bruce Lee, si pe Steven Seagal, are filme de actiune in cap. Dar, in general, pe el il bat femeile! Nu prea pricep cum vine asta. Aaa, a incercat el sa faca anumite lucruri pe acolo, la acel meci, insa n-a dat o palma nimanui, nici unei muste", a replicat Lupu.