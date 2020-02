Lovitură pentru Gigi Becali! Ce se întâmplă cu transferurile lui Dragoș Nedelcu și Harlem Gnohere. Suma uriașă ratată de FCSB

Deși a anunțat în cursul zilei de vineri, 31 ianuarie, că Dragoș Nedelcu și Halem Gnohere vor pleca de la FCSB, lucrurile nu au decurs așa cum se aștepta Gigi Becali. Conform celor de la digisport.ro, cei doi fotbaliști vor rămâne la vicecampioana României. În ceea ce îl provește pe Dragoș Nedelcu negocierile nu s-au încheiat și nu e totul picat, ținând cont că în Ungaria perioada de transferuri se încheie peste 14 zile, iar în România peste 17.

După ce a dezvăluit că Diogo Salomao și Cristi Manea și-au reziliat contractele cu FCSB, Gigi Becali a anunțat că alți doi jucători ai vicecampioanei României se vor despărți de gruparea roș-albastră.

Afaceristul din Pipera a dezvăluit că Dragoș Nedelcu și Harlem Gnohere se vor despărți de FCSB, toate acestea după ce a acceptat ofertele primite pentru cei doi jucători. Se pare că "Bizonul" ar urma să plece în Turcia, iar formația care s-a interesat de serviciile acestuia este Goztepe. De partea cealaltă, mijlocașul român va ajuge la Mol Vidi.

"Am cerut două milioane jumătate pentru Nedelcu. Oferta a fost de două milioane, au spus să adăugăm și bonusuri, să iau banii sigur. Cred că Nedelcu și Gnohere pleacă astăzi. Am primit telefon pentru Gnohere pe la ora 8 dacă vreau 800.000 de euro, dar să primesc banii în 2 tranșe. Am zis că da, dar vreau garanție bancară. Îi respect pe turci și pe arabi, dar să mă ierte, vreau garanție", a spus Gigi Becali la Pro X.