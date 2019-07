Lovitura financiara data de Gica Hagi dupa transferul fiului sau: Clauzele speciale inserate in contract si salariul lui Ianis

Gica Hagi a batut palma cu campioana Belgiei, Genk, pentru transferul lui Ianis Hagi, care va deveni cel mai scump jucator vandut din Liga 1 si unul dintre cei mai bine platiti fotbalisti romani.

10 milioane de euro va plati Genk pentru fiul lui Gica Hagi, insa nu toti banii vor merge la Ovidiu. Potrivit intelegerii facute cu Fiorentina, in urma cu un an si jumatate, 25% din suma de transfer vor fi virate in contul gruparii "viola", anume 2,5 milioane de euro.

Pe acelasi model, Gica Hagi a mai obtinut la negocierile cu Genk si 15% dintr-un viitor transafer al fotbalistului, anunta Fanatik.

De asemenea, gruparea constanteana va mai primi cate un milion de euro pentru fiecare titlu de campioana pe care formatia belgiana il va castiga in cei trei ani de contract pe care i-a semnat cu Ianis Hagi.

La Genk, cu care va semna vineri, Ianis Hagi va avea un salariu de 800.000 de euro pe an.

K.R.C. Genk va evolua sezonul viitor in Liga Campionilor dupa ce a castigat titlul in Belgia in sezonul recent incheiat.

Gruparea infiintata in anul 1988 e antrenata de belgianul Felice Mazzu si a castigat de patru ori titlul, avand in palmares si patru Cupe ale Belgiei.