Mircea Lucescu reactioneaza dupa atacul lui Anghel Iordanescu

Mircea Lucescu a reactionat dupa ce Anghel Iordanescu l-a pus la zid pentru ultimele declaratii facute. Numit frustrat si acuzat ca "a manjit amintirea iubitorilor de fotbal" dupa ce a spus ca Steaua a fost ajutata si protejata in anii '80, Il Luce continua sa sustina ca "ros-albastrii" au beneficiat de sprijinul arbitrilor.

"Am tinut si tin foarte mult la Puiu Iordanescu, il respect foarte mult. Valentin Ceausescu la fel, tot respectul. A ajutat Steaua foarte mult, drept dovada ca dupa ce a plecat el, Steaua nu a mai castigat nimic. Noi am fost frustrati de aceiasi arbitri, care erau mereu aceiasi la meciuri", a spus Lucescu la Telekom Sport. "Se incearca sa mi se creeze o imagine de om nesincer, vanitos... dar nu puteam sa castig tot ce am castigat daca eram asa. Sa ma contrazica cineva cu argumente. Dinamo nu a fost ajutata in acea perioada deloc, vorbesc de meciurile directe", a continuat tehnicianul roman. Mircea Lucescu a pregatit-o pe Dinamo in perioada 1985-1990. Un singur titlu au castigat "cainii" in acea perioada, in 1990.