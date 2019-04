Mircea Lucescu revine in Romania, posibil la Rapid

Mircea Lucescu ar putea reveni in Romania, unde e asteptat la Rapid. Primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, e convins ca tehnicianul roman in varsta de 73 de ani va accepta sa vina la gruparea giulesteana cand aceasta va reveni in Liga 1.

"Cand vom ajunge in Liga 1, in anul 2020, cu un antrenor ca Pancu si cu un presedinte ca Mircea Lucescu, Rapid va avea o cota mai mare. Toti isi doresc ca acest club sa reprezinte Romania in cupele europene", a anuntat Tudorache intr-o interventie la Realitatea TV, in cadrul emisiunii moderata de Octavian Hoandra. De altfel, acesta din urma a intrat in direct cu Mircea Lucescu pe care l-a intrebat direct: "Ne dati o veste mare in emisiune?" In stilu-i caracteristic, Nea Mircea s-a ferit sa confirme. Dar nu ar fi pentru prima oara cand ar accepta chiar daca infirma informatia intr-o prima faza, stiut fiind ca Il Luce e foarte atent la clauzele contractuale. Mai degraba ar prefera sa fie Director Tehnic decat presedinte de club, cel care l-ar coordona direct pe Daniel Pancu, actualul antrenor al Rapidului.

Pentru renasterea clubului si atingerea obiectivelor de a promova in Liga I si de a juca in Cupele Europene, conlucreaza mai multi factori alaturi de primarul Tudorache. A fost implicat in actiune si George Copos, fostul proprietar al clubului, care s-a angajat sa investeasca in baza Pro Rapid, in caz ca Guvernul va ceda terenul Primariei Sectorului 1. Tudorache a mai amintit ca si Gabriel Mutu, primarul sectorului 6, a fost de acord sa ajute la reconstructia stadionului Rapid (care, teritorial, se afla in acest sector), precum si ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care s-a angajat sa sustina in guvern cauza complexului de pregatire Pro Rapid.

Rapid joaca, in prezent, in Liga a 3-a, fiind, insa, foarte aproape de a obtine promovarea in Liga a 2-a. Mircea Lucescu a mai fost la Rapid in doua randuri, 1997-1998 si 1999-2000, ca antrenor. Cu Lucescu antrenor, "alb-visinii" au castigat un titlu, o Cupa si o Supercupa a Romaniei.