Moment istoric in Formula 1: Lewis Hamilton a egalat recordul de titluri al lui Michael Schumacher

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat duminica Marele Premiu al Turciei la Formula 1, a 14-a etapa a Campionatului Mondial, egaland recordul de sapte titluri mondiale detinut de germanul Michael Schumacher.

Plecat de pe locul 6 al grilei de start, Hamilton a fost urmat de mexicanul Sergio Perez (Racing Point) si de germanul Sebastian Vettel (Ferrari). Lewis Hamilton (35 ani) a castigat in Turcia al 94-lea sau Grand Prix de Formula 1 si al saptelea titlu mondial din cariera - 2008 cu McLaren, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 si 2020 cu Mercedes. El a egalat recordul lui Michael Schumacher, campion mondial in 1994 si 1995 cu Benetton si apoi din 2000 pana in 2004 cu Ferrari. Ei sunt urmati de legendarul Juan Manuel Fangio (cinci titluri in anii '50).

La nivel de statistici, Hamilton a disputat 14 sezoane si 264 de Grand Prix-uri incepand din 2007, in timp ce Schumacher a concurat 19 sezoane si in 307 Grand Prix-uri intre 1991 si 2006 si apoi din 2010 pana in 2012. In 2020, Hamilton a doborat alte doua recorduri ale lui Michael Schumacher: cel al podiumurilor (163 fata de 155) si al numarului de victorii (94-91). In calificari, Hamilton este superior, cu un total de 97 de podiumuri fata de 68 pentru Schumacher.

Cu trei etape inainte de final si cu o miza de maximum 26 pct la fiecare cursa (78 in total), Lewis Hamilton, care are un avans de 110 pct in clasamentul pilotilor, nu mai poate fi ajuns in fruntea ierarhiei. Pentru Mercedes este al saptelea consecutiv la piloti incepand din 2014, la care se adauga al saptelea titlu la constructori. Canadianul Lance Stroll (Racing Point), care a plecat din pole position, primul din cariera sa, s-a situat pe locul 9.

Iata clasamentul oficial al MP al Turciei, ce a avut loc pe circuitul Istanbul Park (5,338 km):

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) - 309,396 km in 1h 42min. 19sec. 313/1000 (medie orara 181,425 km)

2. Sergio Perez (Mexic/Racing Point-Mercedes) la 31 sec. 633/1000

3. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 31,960

4. Charles Leclerc (Monte Carlo/Ferrari) 33,858

5. Carlos Sainz Jr (Spania/McLaren-Renault) 34,363

6. Max Verstappen (Olanda/Red Bull-Honda) 44,873

7. Alexander Albon (Thailanda/Red Bull-Honda) 46,484

8. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Renault) 1:01,259

9. Lance Stroll (Canada/Racing Point-Mercedes) 1:12,353

10. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1:35,460

11. Esteban Ocon (Franta/Renault) la 1 tur

12. Daniil Kviat (Rusia/AlphaTauri-Honda) 1 tur

13. Pierre Gasly (Franta/AlphaTauri-Honda) 1 tur

14. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) 1 tur

15. Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 tur

16. George Russell (Marea Britanie/Williams-Mercedes) 1 tur

17. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) 3 tururi

Cel mai bun tur in cursa: Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Renault) 1:36,806 in turul 58 (medie: 198,508 km/h)

Abandonuri:

Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo Racing-Ferrari): problema mecanica turul 12

Nicholas Latifi (Canada/Williams): problema mecanica turul 40

Romain Grosjean (Franta/Haas-Ferrari): problema mecanica turul 50

Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari): problema mecanica turul 56

In clasamentul Campionatului Mondial al pilotilor, lider este Lewis Hamilton cu 307 pct, urmat de Valtteri Bottas 197 pct, Max Verstappen 170 pct, Sergio Perez 100 pct, Charles Leclerc 97 pct etc.

In clasamentul constructorilor, pe primul loc se afla Mercedes cu 504 pct, urmata de Red Bull 240 pct, Racing Point 169 pct, McLaren 140 pct, Renault 136 pct etc.