Mutu le-a dezvaluit italienilor de la AC Parma slabiciunile lui Ianis Hagi

Adrian Mutu l-a disecat pe Ianis Hagi intr-o discutie purtata in italiana pe Instagram cu fostul sau coleg de la AC Parma, portarul francez Sebastien Frey. Selectionerul reprezentativei de tineret a Romaniei e convins ca mijlocasul care in prezent joaca la Rangers poate ajunge la un nivel inalt.

Totusi, Mutu a vorbit si despre slabiciunile lui Ianis Hagi. "Poate ajunge la un nivel inalt. E ambidextru si reuseste sa execute loviturile libere cu ambele picioare. Are multa calitate, dar ii lipseste forta. De asemenea, nu este la fel de rapid ca tatal sau si nici nu loveste mingea cu aceeasi putere", a spus Mutu. Adrian Mutu a evoluat timp de cinci ani pentru Fiorentina, intre 2006 si 2011, perioada in care a strans 143 de meciuri si a marcat 70 de goluri. Ianis Hagi s-a aflat si el in lotul Fiorentinei timp de un an si jumatate (2016-2018), insa a jucat mai mult pentru echipa secunda.