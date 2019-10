Naomi Osaka deschide Turneul Campioanelor cu victorie in fata Petrei Kvitova

Naomi Osaka a castigat prima partida din noua editie a Turneului Campioanelor, disputat in premiera la Shenzhen, in China, in compania Petrei Kvitova, dupa aproape 3 ore de joc, intr-o reeditare frumoasa a finalei din acest an de la Australian Open.

Scorul a fost 7-6, 4-6, 6-4, dupa 2 ore si 39 de minute de joc, cu 10 minute mai mult de joc comparativ cu finala de la Melbourne pe care cele doua au disputat-o in luna ianuarie.

Kvitova a inceput foarte bine in toate cele trei seturi din China, dar pe primul l-a pierdut desi inceputul a fost unul furtunos, ea conducand pe tabela cu un 3-1 clar. Osaka a recuperat breakul pana la urma la 4-4, a impins partida catre prelungiri, iar in tiebreak a dominat categoric ostilitatile, castigand clar cu 7-1.

Petra a inceput bine si mansa secunda, insa si aici a fost intoarsa rapid de Osaka, care parea din nou in control la jumatatea mansei. Sportiva din Cehia insa, dubla campioana la Wimbledon si multipla campioana in Fed Cup, a avut o ambitie enorma si a reusit sa faca breakul decisiv la 5-4 pentru ea si serviciul pentru nipona, fosta lidera mondiala WTA.

Setul decisiv a fost insa unul mai degraba controlat de aceasta, ajunsa pe 3 mondial, desi la inceput, la un on-court coaching cu antrenorul si tatal sau, a recunoscut ca este foarte obosita si ca nu mai poate sa impinga in picioare in acest set.

Rezultatul a fost insa exact pe dos, Osaka s-a desprins rapid catre 5-2, a ratat apoi si doua sanse de meci, iar Petra, venind in extremis din urma, a castigat doua game-uri la rand si parea ca poate spera din nou in aceasta partida.

Osaka a inchis pana la urma jocul, dupa aproape 3 ore de chin si are primele 2 puncte in aceasta Grupa Rosie de la Turneul Campioanelor.