Naomi Osaka, pentru a doua oară campioană la US Open

În finala US Open 2020, Naomi Osaka a învins-o cu scorul de 1-6, 6-3, 6-3 pe belarusa Victoria Azarenka, după o oră şi 57 de minute de joc. Pentru asiatică, acesta e al treilea titlu de Grand Slam din carieră și al doilea la US Open. Ea s-a mai impus la Australian Open, în 2019, şi la US Open, în 2018.

Prin victoria de sâmbătă seară, Naomi Osaka va urca de pe locul 9 pe 3 în clasamentul mondial, fiind devansată de Ashleigh Barty și de Simona Halep. În ceea ce o privește pe Azarenka, aceasta a pierdut a treia finală la US Open. Ea rămâne cu două titlul de Grand Slam în palmares, ambele a Australian Open, în 2012 și 2013. Belarusa va urca până pe locul 14 WTA.