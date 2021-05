New York Post despre cantonamentul Nadiei Comaneci: "Fetele mancau pasta de dinti de foame si voiau sa bea apa din toaleta de sete"

Nadia Comaneci a ajuns din nou subiect in presa americana. New York Post a publicat un amplu material despre abuzurile la care sotii Bela si Martha Karoly le supuneau pe sportive in anii de glorie ai gimnasticii romanesti.

In articol sunt publicate marturii din cartea "Nadia si Securitatea", a istoricului Stejarel Olaru, care se bazeaza pe fisiere vechi ale Securitatii, "forta de politie secreta din epoca comunista a Romaniei", dupa cum o descriu americanii.

"Infometarea gimnastelor a fost o practica obisnuita de catre Karoly", a scris Olaru, potrivit raportului. "Fetele au mancat pasta de dinti noaptea inainte de a merge la culcare - asa le era de foame. In unele cazuri, au vorbit in secret despre apa potabila din rezervorul toaletei, deoarece adesea nu li s-a permis sa bea apa. Unii sportivi au devenit experti in furatul mancarii, pe care au ascuns-o in locuri pe care credeau ca nimeni nu le va descoperi, precum tivul perdelei"

Nadia Comaneci a sustinut, intr-un interviu nepublicat dar introdus in carte, ca a fost plesnita si infometata timp de pana la trei zile consecutive. In acelasi timp, se sustine ca Bela Karolyi a mancat mese, inclusiv fripturi si cartofi prajiti, in fata sportivilor subalimentati.

Intrebata despre afirmatiile din carte, Comaneci a declarat pentru Times din Londra: "Am fost la curent cu proiectul Olaru si cercetarile sale privind dosarele si informatorii politiei secrete. I-am spus ca intreaga mea amintire se afla in cartea pe care am scris-o, numita 'Scrisori catre un tanar gimnast!' Nimic mai mult de adaugat. Viata merge inainte."

Agentia de stiri AFP a luat legatura cu Bela Karolyi cu privire la acuzatii: "Prin fire nu sunt niciodata multumit", a raspuns Karolyi, potrivit Daily Mail. "Nu este niciodata suficient, niciodata. Gimnastele mele sunt cele mai bine pregatite din lume. Si castiga. Asta este tot ce conteaza."

Karolyi se confrunta cu procese in Statele Unite in legatura cu forme de abuz si ignorarea faptelor facute de medicul echipei Larry Nassar, care a abuzat sexual de gimnaste. Nassar este un infractor sexual condamnat si un violator in serie care executa o condamnare pe viata pentru pornografie infantila si abuzul a sute de femei.