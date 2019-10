Nicolae Dica si Mihai Stoica, fata in fata dupa 10 luni: Antrenorul l-a acuzat de tradare

Nicolae Dica s-a revazut cu Mihai Stoica in weekend, la nunta fiicei lui Gigi Becali. Relatia dintre cei doi s-a stricat dupa ce Dica a plecat de la FCSB, deranjat fiind, printre altele, ca Mihai Stoica i-a transmis lui Gigi Becali ca ar trebui sa-l schimbe pe antrenorul in varsta acum de 39 de ani.

Dica si Meme au facut pace, iar antrenorul spune ca nu poate uita toate lucurile bune pe care fostul manager sportiv al lui FCSB le-a facut pentru el. "A fost ok. A si spus el ca la un moment dat o sa ne vedem. Era normal ca am petrecut momente frumoase si ca jucator si ca antrenor cu MM. Am discutat despre perioada pe care am avut-o la Steaua, ce s-a intamplat atunci cu plecarea mea. Acum nu pot sa uit lucrurile bune pe care le-am facut impreuna cu o persoana. Sunt mult mai multe lucuri bune decat ceea ce s-a intamplat acum la Steaua", a povestit Dica la Telekom Sport.

"Mi-a explicat ce s-a intamplat atunci, ce i-a transmis patronului. Am inteles. Singurul lucru pe care l-am vorbit si acum e ca era bine sa fi vorbit noi doi inainte. Si reuseam sa fie altfel", a continuat acesta. In luna decembrie a anului trecut, Nicolae Dica a plecat de la FCSB. Imediat dupa plecare acestuia, Gigi Becali a dezvaluit ca Mihai Stoica i-a sugerat in mai multe randuri sa-l schimbe pe Dica. Nicolae Dica a stat pe banca lui FCSB din vara lui 2017 pana la finalul anului 2018.