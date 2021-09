Înotătorul David Popovici a refuzat ofertele celor mai prestigioase universități din America și a ales să studieze în România. „Am fost onorat"

Înotătorul David Popovici a hotărât să urmeze studiile universitare în România, cu toate că a fost ofertat de universități de top din Statele Unite ale Americii.

„De când s-a deschis sezonul de recrutări, am primit o grămadă de oferte de la foarte multe universități, și de la cele mai prestigioase din America. Am fost onorat. Numai că, după mult timp de gândire, am ajuns la concluzia că mi-e foarte bine aici", a declarat sportivul.

Recenta performanță a lui David Popovici la Jocurile Olimpice, locul 4 la 200 de metri liber, a fost pusă într-o altă lumină de cei care se ocupă cu statistica performanțelor înregistrate de-a lungul timpului în natație.

Astfel, în ierarhia all-time la 200 de metri liber în bazine lungi, de 50 de metri, românul care la 15 septembrie va împlini 17 ani ocupă un onorant loc 14, cu acel timp de 1:44.68 înregistrat la Tokyo.

După cum se poate vedea, compania este una selectă, în Top 10 aflându-se nume de legendă ale înotului, precum Michael Phelps, Ian Thorpe, Sun Yang sau Ryan Lochte. Diferența până la cel mai bun timp din istorie, scos de Paul Biedermann (1:42.00) în 2009 este însă una considerabilă.