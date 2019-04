„Nu m-a chemat acolo să fiu slugă!" Antrenorul Simonei Halep rupe tăcerea după problemele cu jucătoarea noastră

Simona a apelat iniţial la serviciile belgianului Van Cleemput, care a însoţit-o o săptămână la Dubai, după care l-a luat cu ea în SUA pe Daniel Dobre, alături de care a mai lucrat şi în trecut. În timpul turneului de la Miami, Simona a avut o ieşire necontrolată la adresa lui Dobre, pe care l-a certat pentru că nu aplaudă suficient la punctele bune reuşite de ea.

Într-un interviu acordat siteului treizecizero.ro, citat de ziare.com, Daniel Dobre a vorbit despre acel episod şi a precizat că are o relaţie excelentă cu Simona Halep. "Simona nu m-a chemat acolo sa fiu slugă, ci ca pe o persoana pe care o respecta. Nu a fost efectiv nicio problema între mine şi ea la acel moment. In momentul in care ea alege niste oameni cu care sa lucreze, se poarta frumos cu ei. In acelasi timp, iti si cere sa fii 100 la 100 implicat acolo. Pana la urma, daca stai sa te gandesti, ea e cea care alearga prin soare si cea care suporta multe lucruri. Dar intotdeauna este acolo pentru tine. Dacă ai nevoie de ceva, vorbeşti cu ea. Chiar dacă îi necesita timp sau energie, ea încearca sa faca lucrurile alea ca sa te simti tu bine. Ca atare, daca ti-a cerut ceva sau daca s-a suparat, nu o face sa te jigneasca pe tine. Nu e nimic exagerat in ceea ce-ti cere. Când vrei sa lucrezi cu un profesionist care dă tot, nu te poti duce acolo cu jumatate de inima si sa ai asteptari sa faci doar ce vrei tu", a declarat Dobre.