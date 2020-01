O legenda a fotbalului din Turcia a ajuns sofer in SUA: "Erdogan mi-a luat totul!"

Unul dintre cei mai mari fotbalisti din istoria Turciei a ajuns la fundul sacului si este nevoit sa lucreze ca sofer dupa ce a intrat in conflict cu presedintele Recep Tayyip Erdogan.

Fost coleg cu Hagi si Popescu in uriasa echipa a lui Galatasaray de la inceputul anilor 2000, Hakan Sukur marturiseste ca duce o viata extrem de dificila in Statele Unite, acolo unde s-a refugiat de frica lui Erdogan.

Sukur este sofer Uber si face acest lucru pentru a-si castiga existenta intrucat multe dintre bunurile sale au fost blocate de regimul de la Ankara.

"Nu mai am nimic in lume! Erdogan mi-a luat totul! Mi-a luat libertatea, dreptul de a ma exprima liber, dreptul la munca", a spus acesta intr-un interviu pentru revista Focus.

Problemele lui Sukur au inceput la doi ani dupa ce a intrat in politica, in momentul in care a demisionat din partidul lui Erdogan.

"Magazinul sotiei mele a fost atacat cu pietre, copiii mei au fost hartuiti. Am primit amenintari dupa fiecare declaratie publica. De aceea am emigrat in SUA in 2015. Insa de cand am plecat mi-au inchis tatal. Si tot ce aveam a fost confiscat", a mai povestit acesta.

Fostul mare fotbalist spune ca toate problemele i se trag de la implicarea in politica si, mai ales, de la faptul ca nu il mai sustine pe Erdogan.

"Atunci cand am intrat in partidul AKP, Turcia era o tara ce respecta standardele UE si am primit o multime de investitii europene. Dar politicile lui Erdogan au facut ca tara sa o ia intr-o alta directie, orientata spre Orientul Mijloc in loc de Europa."

Acuzat de implicare in tentativa de lovitura de stat din 2016, Hakan Sukur sustine ca autoritatile de la Ankara nu ii pot imputa nicio vina concreta si de aceea il acuza de tradare.

"Sunt un inamic al guvernului, nu al statului sau al poporului turc. Iubesc drapelul nostru si tara noastra!"