O romanca a luat 3 medalii de aur la Campionatul European dupa ce a cersit pe strazi pentru a supravietui

Perfomanta uriasa pentru Romania la Campionatul European de haltere. Tara noastra a obtinut 6 medalii de aur la Moscova. Monica Suneta Csengeri a fost una dintre cele mai bune sportive ale lotului national in Rusia. Ea a luat 3 medalii de aur.

Sportiva are o poveste dramatica, plina de evenimente triste. Pana sa ajunga la sportul in care s-a consacrat, romanca a luptat din greu cu viata pentru a supravietui. Campioana europeana a inceput sa faca haltere la varsta de 12 ani, cand a participat la o selectie scolara. Csengeri provine dintr-o familie saraca si pentru a avea bani de mancare era nevoita sa cearseasca zilnic, pe strazile din Bistrita.

Norocul vietii sale a fost intalnirea cu antrenorul Adrian Chivu, cel care a adus-o prima data la sport. Inceputul pentru ea a fost foarte dificil. "Am adus-o greu in sala de haltere. Cersea pe pietonal in Bistrita, e dintr-o familie tare amarata. Ii dadeam cate 5 lei, cate 10 lei sa vina la sala", declarata in urma cu ceva primul ei antrenor, Adrian Chivu, pentru Sportul Bistritean. Ajuns la 25 de ani, Monica Csengeri este tripla campioana europeana la haltere, lucru care ii va aduce acum o renta viagera de cel putin 1500 de euro lunar.