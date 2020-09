Patronul Universitatii Craiova este internat la terapie intensiva, dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus

Testat pozitiv cu virusul COVID 19 la inceputul acestei saptamani, Mihai Rotaru nu o duce bine deloc. Patronul echipei oltene se afla internat la sectia de terapie intesiva a spitalului Victor Babes din Craiova.

Rotaru a trecut de momentul critic al bolii, insa starea sa este monitorizata in continuare de medici, scrie Prosport. Patronul Craiovei a avut parte de o forma agresiva a bolii, avand simptome puternice. Oamenii din conducerea echipei, Mihai Rotaru, Sorin Cirtu, Marcel Popescu si Ovidiu Costesin, au luat virusul COVID 19 in timpul deplasarii in Georgia, pentru meciul din Europa League, cu Lokomotiv Tbilisi. Dintre cei patru, doar Rotaru si Costesin au avut probleme mari cu acest virus si au au ramas sub supraveghere medicala.