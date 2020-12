Pentru ca este considerat rasist, echipa de baseball Cleveland Indians isi schimba numele

Echipa Cleveland Indians din Major League Baseball (MLB) isi va schimba numele deoarece este considerat rasist de mai multe grupuri de amerindieni din SUA, informeaza AFP.

Cunoscuti cu acest nume de peste un secol, dupa ce l-au adoptat in 1915, Indians sunt sub presiune sa-si abandoneze numele, din partea grupurilor de influenta amerindiana. Franciza a decis, in 2018, sa renunte la emblema care-l reprezinta pe Seful Wahoo, o caricatura stereotipa a amerindienilor, pentru a raspunde criticilor, inainte de a lansa un studiu aprofundat asupra numelui sau.

Potrivit New York Times, echipa ar urma sa anunte, in aceasta saptamana, schimbarea numelui, fara a specifica insa daca aceasta modificare va fi insotita de prezentarea noii identitati a clubului. Anuntul vine intr-un context de tensiune, sub influenta unei miscari numite "Anuleaza cultura", care vizeaza eliminarea prezentei in spatiul public a unor personaje controversate, incepand cu fostii ofiteri sudisti din timpul Razboiului Civil.

Pe Twitter, presedintele inca in functie, Donald Trump, nu a ezitat sa critice aceasta miscare, estimand, duminica, "ca nu este o veste buna, nici macar pentru indieni". Trei cluburi profesioniste poarta in continuare nume legate de amerindieni, Chicago Blackhawks (hochei), Atlanta Braves (baseball) si Kansas City Chiefs (fotbal american).