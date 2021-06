Povestea romanului care a scapat de saracie dupa ce s-a apucat de fotbal. Acum a ajuns capitanul nationalei si canta la pian

Plecat de la Timisoara in Italia, unde a ajuns unul dintre cei mai buni fotbalistii din Serie B, Marius Marin traieste visul de a fi capitanul nationalei. Banateanul este liderul nationalei de tineret, care se pregateste in Spania pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.

La Marbella, Marin a povestit despre viata deloc usoara pe care a trait-o pe vremea cand era copil. "Primii bani importanti i-am dat parintilor mei. Nu aveam o situatie OK acasa, voiam mult sa-i ajut, fiindca au facut multe sacrificii ca sa ma tina in fotbal. Ei stateau cu chirie, asa ca le-am facut o casa, le-am construit una. Nu ma gandesc la bani, vreau sa ajung sa joc in Serie A. Da, am o masina foarte frumoasa, Range Rover Evoque, dar am invatat de la parinti care sunt prioritatile. Nu cheltuiesc multi bani pe haine si pe distractii, fiindca am crescut unde am crescut, si cu bine, si cu rau, stiu ca banii se pot pierde usor. Viata de fotbalist e scurta si trebuie sa profiti de chestia asta. Vreau sa raman cu picioarele pe pamant si sa pun bani deoparte", a spus fotbalistul pentru gsp.

Marius Marin are o pasiune neobisnuita pentru fotbalistii din ziua de azi. "Imi placea mult muzica, de aceea, anul trecut, la inceputul pandemiei, mi-am cumparat un pian ca sa exersez. Muzica a fost pasiunea mea, am invatat notele si am descoperit un instrument deosebit", a povestit jucatorul nationalei pentru gsp.ro. Cotat la 1 milion de euro de site-urile de specialitate, Marius Marin este dorit si de Gigi Becali la FCSB, insa clubul sau din Italia, Pisa, nu vrea sa-l vanda deocamdata.