Premii record la Turneul Campioanelor. Cat ar putea castiga Simona Halep

Turneul Campioanelor, la care participa cele mai bune opt jucatoare dintr-un sezon, se muta din acest an de la Singapore la Shenzhen. Schimbarea nu presupune numai locul, ci si dublarea premiilor totale, de la 7 la 14 milioane de dolari.

Potrivit WTA Insider, castigatoarea Turneului Campioanelor va incasa cel mai mare premiu din istoria tenisului, 4.75 de milioane de dolari, mai mult decat campioana de la US Open, care va stabili recordul pana atunci, cu 3,85 de milioane de dolari. Conditia pentru a primi cele aproape cinci milioane de dolari este ca jucatoarea campioana sa castige toate meciurile din faza grupelor.

Tabloul premiilor la Shiseido WTA Finals Shenzhen este impresionant. Campioana va incasa 4.725.000 de dolari daca va fi neinvinsa, 4.420.000 de dolari daca pierde un meci in grupa sau 4.115.000 daca pierde doua meciuri in grupa. Finalista va incasa, in aceleasi conditii cu privire la meciurile din grupa, 2.400.000 de dolari, 2.095.000 sau 1.790.000, iar semifinalistele, 1.300.000 de dolari, 995.000 sau 690.000.

Dupa triumful de la Wimbledon, pentru care a primit aproape trei milioane de dolari, Simona Halep e cvasicalificata la finala sezonului. Ea ocupa in acest moment locul 2 in clasamentul din acest an, cu 4.427 de puncte, dupa australianca Ashleigh Barty, cu 4.885 de puncte. Cel mai bun rezultat al romancei la finala sezonului a fost calificarea in finala, in 2014, la prima participare. De atunci, ea a participat la toate editiile, cu exceptia celei de anul trecut, cand s-a calificat de pe locul I, dar a fost accidentata si nu a jucat. Halep nu a mai trecut insa de faza grupelor dupa 2014. Toate sumele prezentate mai sus sunt brute.

Din 2003, de cand a introdus actualul format, cu jucatoarele impartite in doua grupe de cate patru sportive, care joaca "fiecare cu fiecare", si primele doua din grupe merg in semifinale, doar opt au castigat competitia neinvinse. Ultima este ucraineanca Elina Svitolina, anul trecut, iar penultima, americanca Serena Williams, in 2013. Prima castigatoare a Turneului Campioanelor a primit, in 1972, la Boca Raton, un premiu de 25.000 de dolari. De atunci 22 de jucatoare au triumfat in finala sezonului. Martina Navratilova are cele mai multe succese, opt, urmata de Serena Williams si de Stefi Graff, cu cate cinci, si de Chris Evert, cu patru.

Si la dublu premiile sunt marite substantial, o echipa putand in premiera castiga un milion de dolari daca se impune in toate partidele. Shiseido WTA Finals Shenzhen va avea loc intre 27 octombrie si 3 noiembrie.